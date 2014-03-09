142 هكتار فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي استان يزد ايجاد شد

سيد مسعود عظيمي در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكيد بر نقش فضاي سبز در كاهش الودگي هوا اظهار داشت: ايجاد و حفاظت از فضاي سبز يكي از اولويت هاي كاري اين شركت طي سالهاي اخير بوده است به گونه اي كه طي سال جاري بالغ بر 14 هكتار فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي استان ايجاد شده است.

وي خاطرنشان كرد: تاكنون حدود سه هزار اصله نهال انواع درخت و درختچه هاي تزئيني و دايمي غرس شده است.

رئيس هيئت مديره شركت شهركهاي صنعتي يزد بيان كرد: ايجاد فضاي سبز از طريق گلكاري و چمن كاري در ورودي شهركها و نواحي، ميادين، معابر و محوطه هاي داخلي تصفيه خانه هاي فاضلاب از جمله اقدامات ديگر اين شركت بوده است.

عظيمي با اشاره به برنامه ريزي شركت در زمينه افزايش سرانه فضاي سبز عنوان كرد: ايجاد 15 هكتار فضاي سبز در سال 93 از برنامه هاي شركت است كه عمده آن در شهركهاي صنعتي تفت2، اردكان، جهان آباد ميبد، مهريز، بافق و ابركوه اجرا خواهد شد.