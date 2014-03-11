حفظ محیط زیست و صیانت از جنگلها به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز عباس ملکوتی خواه در حاشیه مراسم درختکاری که با حضور مسئولین و مردم در ارتفاعات شهرستان پیشوا برگزار شد اظهار داشت: درخت نماد آباداني و شاخص سبزي و خرمي و مظهر زندگي و باعث تلطيف هوا و موجب آسايش و رفاه آنان و صفا و پاكي طبيعت است و درختکاری، حفظ محیط زیست و صیانت از جنگل‌ها باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و در این راستا مسئولان باید اقدام های موثری انجام دهند.



فرماندار پیشوا افزود: درختکاری یک سنت بسیار ارزشمند دینی است و یکی از کارهای پیامبران و ائمه معصومین (ع) است و در روایت آمده است پیامبر که درختی را می کاشت خداوند به او نعمت های بهشتی می داد.



وی گفت: وظیفه هر یک از انسانها ایجاب می کند در حفظ و حراست از منابع طبیعی موجود به ویژه جنگل ها و مراتع و همچنین توسعه پایدار و گسترش این نعمت الهی، به عنوان یک وظیفه دینی و ملی تلاش کنند.



این مسئول با تاکید بر اینکه درختان نبض زمین و مایه حیات انسان و حیوان و حتی بعضی از گیاهان هستند، افزود: درختان با جذب گازهای سمی از جمله دی اکسید کربن و تولید اكسیژن به عنوان یكی از اساسی ترین نیازهای حیات انسان و حیوان، باعث دوام زندگی انسان و سلامت چرخه طبیعت می شوند.



ملکوتی خواه یادآور شد: امروزه با صنعتي شدن جوامع بشري درختان نقش مهم تري در زندگي بشر ايفا مي كنند، از سويي مقدمات پيشرفت بيشتر صنعت و فناوري را موجب مي شوند و هزاران محصول ديگر تولید شوند و از سوي ديگر درختان به منزله ريه هاي يك شهر تلقي می شوند و نقش مهمي در تامين سلامت اعضاي جامعه را ايفامي كنند.



این مسئول با تاکید بر تلاش مردم و مسئولان در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی گفت: درختکاری در بین پیشوایان دینی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و بر همین اساس باید در حفظ و حراست از منابع طبیعی کوشا باشیم.



وی متذکر شد: به دليل فعاليت كارخانجات صنعتي و نيز ازدياد وسايط نقليه عمومي و فعاليت روزانه آنها در سطح شهرها آلاينده ها و گازهاي مهلك و خطرناكي تولید و سلامت افراد را تهديد مي كند و در چنين شرايطي مساله درخت و درختكاري راه حلي مناسب براي مبارزه با آلودگيهاي مذكور به شمار مي آيد.



ملکوتی خواه گفت: حفظ محیط زیست برای نسل امروز و آینده یک وظیفه عمومی می باشد و با توجه به صنعتی شدن جوامع ، حفاظت از محیط زیست و به ویژه هوا از اهمیت بیشتری برخوردار است و این امر را می توان در روزهایی که به دلیل شدت آلودگی و خطرات پیش روز ادارات و مدارس در سطح استان تعطیل شد به خوبی درک کرد.



وی نهادینه شدن فرهنگ منابع طبیعی در جامعه را از سفارشات مقام معظم رهبری دانست و افزود: منابع طبیعی جز انفال عمومی و حفظ و حراست از این موهبت الهی بر همه ما واجب است و کلیه انسانها باید در این امر سهیم باشند.



این مسئول گفت: در چرخه طبیعت درخت نقش مهمی ایفا می کند، همچنین در زندگی انسان و حیوان نیز تاثیر زیادی دارد و پاکیزگی هوا، زیبایی محیط زندگی، حفظ و تولید خاک و چوب، جلوگیری از بلایای طبیعی، کنترل آب های زیرزمینی همه و همه به وجود درخت و جنگل بستگی دارد.



وی یادآور شد: باید مردم را به درخت‌کاری و اهمیت دادن به فضای سبز محیط زندگی‌شان ترغیب کرد زیرا این سنت باقیات و صالحات است و هرکس نهالی بر زمین بکارد تا هنگامی که مردم از آن درخت استفاده می‌کنند او از ثواب آن خدمت بهره‌مند است



ملکوتی خواه تأکید کرد: اگر هر نفر یک نهال را غرس کند، ده‌ها میلیون در سال نهال کاشته می‌شود که تاثیر عمیقی بر طبیعت و پاکی هوا خواهد داشت ولی كاشت نهال و ايجاد فضاهاي سبز تنها نبايد در هفته منابع طبيعي خلاصه شود، لذا بايد با توسعه فرهنگ كاشت نهال و نگهداري آن گامي اساسي در گسترش فضاهاي سبز برداشت.



وی گفت: قطع برخی درختان، آسیب رساندن به گونه های گیاهی از طریق زیرکشت بردن بسیاری از مراتع غنی، آتش سوزی های عمدی، آلودگی آبها، شکار انواع پرندگان و جانوران، رهاسازی زباله ها در دامان طبیعت از مهمترین اقدامات برخی افراد برای آسیب رسانی به طبیعت محسوب می‌شوند که باید مورد توجه جدی مردم قرار گیرد.

