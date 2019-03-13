حسین آخانی عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سال‌هاست که در ایران کار درخت‌کاری انجام می‌شود و اکثر درختانی هم که کاشته می‌شود گیاهان غیربومی است. برخی از این گیاهان غیربومی مشکلی ندارند و از نظر زیبایی هم می‌توانند جلب توجه کنند اما بخش قابل توجهی از آن‌ها گیاهانی هستند که می‌توانند آسیب‌زا باشند.

وی توضیح داد: این گیاهان با آب و هوای ما و با خاک ما سازگاری ندارند و برای نگهداری‌شان باید آب زیادی مصرف شود و آسیب زیادی هم به فلور بومی ما وارد می‌کنند.

آخانی تاکید کرد: یک مساله دیگر هم وجود دارد که بخش زیادی از نهال‌هایی که کاشته می‌شود به درخت تبدیل نمی‌شوند و در همان ماه‌های اولیه پس از کشت یا نهایتاً سال‌های اول خشک می‌شوند و آن چیزی که باقی می‌ماند خرابی‌هایی است که در طبیعت انجام داده شده است. به ویژه وقتی این کار را در رویشگاه‌های طبیعی انجام می‌دهند مثلاً در اطراف شهرها در شیب‌های ارتفاعی، کندن خاک و عملیاتی که برای کاشت این گونه‌ها انجام می‌شود همه همراه با تخریب است و باعث ناپایداری خاک و ایجاد ریزگرد می‌شود.

این گیاه‌شناس تصریح کرد: سنت درخت‌کاری سنت خوبی است ولی مثل هر رفتار انسانی وقتی که به صورت غیر علمی انجام بشود و خیلی افراطی صورت بگیرد می‌تواند آسیب‌زا باشد به همین دلیل هم هست که همیشه بر این نکات مهم تأکید می‌کنیم.

آخانی گفت: یک نکته مهم این است که از کاشت گونه‌های غیربومی به‌خصوص در محیط‌های طبیعی پرهیز شود. حالا اگر داخل فضای شخصی خانه و پارک و شهر باشد شاید بتوان پذیرفت اما وقتی می‌روید و در محیط طبیعی این کار را انجام می‌دهید، گیاهان غیربومی می‌توانند به طبیعت آسیب برسانند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید رعایت شود این است که اگر نمی‌دانید در هر جا چه درختی مناسب است درخت‌کاری نکنید. دقیقاً مانند این است که کسی پزشکی بلد نباشد و اقدام به درمان بیماری کند. چنین کاری بازی با جان بیمار است. بنابراین فکر نکنید کاشت درخت کار ساده‌ای است که یک روز به تفریح می‌رویم و چند عکس می‌گیریم و جایی را می‌کنیم و نهالی در آن می‌گذاریم. چنین کاری به درخت منتهی نخواهد شد.

این استاد گیاه‌شناسی در پایان تاکید کرد: نکته سوم که همیشه روی آن تأکید داریم این است که باید کارهای دیگری را به جای درخت‌کاری بی‌هدف در نظر داشته باشیم. مثلاً از ماشین شخصی‌مان استفاده نکنیم و با دوچرخه جا به جا شویم؛ از ظروف یک بار مصرف استفاده نکنیم؛ از بطری آب معدنی استفاده نکنیم؛ زباله در طبیعت نریزیم و این کارها را در طول سال انجام دهیم. انجام چنین کارهایی نتیجه‌اش برای طبیعت و صوابش برای کسی که این کار را انجام می‌دهد از درختکاری بی‌هدف و بی‌برنامه مفیدتر است.