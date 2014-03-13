11موفقیت دانش پژوهان ایرانی در داخل و خارج کشور/ تولید سوخت موشک و کشف آنتی بیوتیک جدید

تولید سوخت موشک با روش ابتکاری محققان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه صنعتی سهند با تبدیل میکرو پودرهای آلومینیوم به نانو توانستند سوخت موشک‌ تولید کنند که در زمان مورد نیاز فعال است ولی در زمان انبار حالت انفجاری به خود نخواهد گرفت. این محققان معتقدند در صورت ایمن سازی آزمایشگاه‌ها می‌توان از این سوخت برای بردهای مختلف استفاده کرد.

رضا طاهرزاده موسویان- مجری طرح با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی در زمینه واکنش‌های نانو ترمیت اجرایی شده است، گفت: ترمیت به عنوان آغازگرهای واکنش‌های شیمیایی در سوخت جامد موشک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آغاز طراحی شتاب دهنده پرقدرت هسته‌ای در ایران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دانشگاه‌های تهران و شریف و دانشگاه کره جنوبی موفق به اجرای 2 فاز از طرح کلان سیکلوترون با توان 10 میلیون الکترون ولت شد. این دانشگاه ها با تامین بودجه 10 میلیارد تومانی وارد فاز طراحی این دستگاه برای تولید رادیو داروها خواهند شد.

دکتر حسین آفریده، مجری این طرح از پایان طراحی مفهومی و مهندسی سیکلوترون خبر داد و گفت: توان این شتاب دهنده 10 میلیون الکترون ولت (EMU) است و برای تولید رادیو داروهای PET به کار برده می‌شود.

وی کاربرد رادیو داروهای PET را برای تصویربرداری به روش همزمانی دانست و ادامه داد: در این روش تصویربرداری دینامیک از بیمار می‌شود و اطلاعات بسیار مهمی از بیمار ارائه می‌دهد. در صورتی که بیمار در کما باشد این دستگاه قادر است تشخیص دهد که بیمار در کما ناراحت یا شاد است.

نسل جدید پرده های هوشمند با ایده پژوهشگر ایرانی

دانش پژوه ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی شیوه نوینی برای ساخت مواد حساس به نور ابداع کرده که در صنایع مختلف کاربرد دارد. از جمله کاربردهای بالقوه این فناوری می توان به ساخت پرده های هوشمند اشاره کرد که می تواند به طور خودکار در روز، باز و بسته شود؛ همچنین از این فناوری می توان در موتورهایی که با نور کار می کنند و یا روباتهایی که به سوی نور می روند و یا از آن دوری می کنند نیز استفاده کرد.

این ماده که واکنش سریعی نسبت به نور دارد توسط دکتر "علی جاوه ای" استادیار دانشکده مهندسی برق و علوم رایانه در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شده که در واکنش به گرما افزایش حجم پیدا می کند.

پارچه‌های مقاوم در برابر رشد میکروب‌ها تولید شد

محققان دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بهره گیری از فناوری نانو موفق به تولید پارچه پنبه‌ای با خاصیت ضد میکروبی شدند که این ویژگی پایدار است و قابل کاربرد در صنعت نساجی و تولید کالاهای پزشکی است.

رشد میکروب‌ها بر روی لباس‌های در حال استفاده و یا حتی انبار شده که بر پوشنده لباس و خود لباس تاثیرگذار است سبب استفاده از انواع مختلفی از عوامل ضدمیکروبی برای محافظت از منسوجات در برابر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا شده است.

در این راستا پژوهشگران دانشگاه آزاد یزد تحقیقاتی در زمینه امکان تولید پارچه پنبه‌ای ضد میکروب با استفاده از فناوری نانو با به کارگیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به همراه ماده پلی کربوکسیلیک اسید بوتان تتراکربوکسیلیک اسید (BTCA) تحت شرایط مختلف انجام دادند.

کاغذ مرغوب با نانوفناوری تولید شد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان موفق شدند با انرژی کم، ژل نانو الیاف پوست کنف را برای تولید کاغذ کرافت تولید کنند که در صورت به کارگیری این طرح در صنایع کاغذ سازی، کشور از واردات انواع کاغذ مرغوب به‌ ویژه برای مصارف کارتن ‌سازی بی‌نیاز می‌شود.

این طرح با عنوان "تولید و به ‌کارگیری نانو الیاف کنف برای بهبود ویژگی‌های کاغذ کرافت" اجرایی شد که مرحله تهیه خمیرکاغذ کرافت قهوه‌ای از کنف در ایران انجام و سایر مراحل آن در مرکز خمیر و کاغذ کشور سوئد به اجرا درآمده است.

عرضه حسگری برای تشخیص ترکیبات رنگی سرطان زا در مواد غذایی

محققان واحد علوم تحقیقات مازندران نانوحسگرهایی برای آنالیز و تشخیص ترکیبات رنگی سرطان زا در نمونه‌های غذایی چون سس گوجه فرنگی تولید کردند.

محققان در این تحقیق اقدام به طراحی یک حسگر الکتروشیمیایی حساس اصلاح شده با نانوکامپوزیت پلاتین/نانولوله کربنی برای آنالیز ترکیب سمی به نام سودان i در نمونه‌های غذایی کردند.

از آنجائی که سودان i یک رنگ افزودنی غیر مجاز به مواد غذایی و عامل سرطان است لذا آنالیز و تشخیص سریع آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

طبقه جدیدی از آنتی بیوتیک‌ها توسط پژوهشگر ایرانی کشف شد

پژوهشگر ایرانی دانشگاه نوتردام در آمریکا طبقه جدیدی از آنتی بیوتیک ها را برای مبارزه با باکتری های مقاوم به درمان کشف کرده است.

"شهریار مبشری" و همکارش میلند چانگ می گویند این طبقه جدید از آنتی بیوتیک ها که oxadiazole ها نام گرفته اند را با استفاده از غربالگری رایانه ای کشف کرده اند.

این آنتی بیوتیک نوین امیدهایی را برای درمان بیماری "استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم در برابر متی سیلین MRSA" در مدل های موشی از خود نشان داده است.

اسکایپ بومی ساخته شد

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی موفق به عرضه نسل جدیدی از ویدئو کنفرانس‌ها با وضوح تصویر بالا شد که این سامانه قابلیت جایگزین شدن با سرویس اسکایپ را دارد.

این پروژه تحقیقاتی با عنوان "وبینار" طراحی و عرضه شده است که قابلیت استفاده همزمان بیش از 500 کاربر را به صورت ویدئو کنفرانس و با وضوح تصویر بالا فراهم می کند.

آلایندگی خودروها با دستگاه ایرانی مولد گاز کاهش می یابد

پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات دستگاه مولد گازی برای کاهش آلاینده های خودرو ساختند که استفاده از آن موجب جلوگیری از خروج گازها از اگزوز خودرو و افزایش توان خودرو و کاهش مصرف سوخت به میزان 20 درصد می‌شود. ضمن آنکه موجب احتراق کامل در موتور، کاهش 20 درصدی تولید گاز دی اکسید کربن از خروجی اگزوز اتومبیل و کاهش 50 درصدی تولید مونو اکسید نیتروژن می‌شود.

دستگاه مولد گاز (HHO) با استفاده از توان الکتریکی باتری اتومبیل عمل هیدرولیز انجام داده و از آب موجود در داخل دستگاه هیدروژن و اکسیژن ایجاد می‌کند؛ هیدروژن و اکسیژن خروجی از این دستگاه بلافاصله از طریق لوله رابط به مسیر هوای ورودی از فیلتر هواکش تزریق و جهت احتراق به داخل موتور ارسال می‌شود.

موفقیت دانشمند ایرانی در کاهش گرمای وسایل الکترونیکی

پژوهشگر ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و همکارانش شیوه نوینی برای کاهش گرمای تولید شده در وسایل الکترونیکی مانند لپ تاپ و تلفن هوشمند ارائه کردند.

دکتر پدرام خلیلی امیری و همکارانش در دانشکده مهندسی و علوم کاربردی "هنری ساموئلی" دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از یک طبقه نوظهور از مواد مغناطیسی موسوم به "مولتی فروییکس" به پیشرفت مهمی در پردازش رایانه ای دست یافته اند؛ پیشرفتی که می تواند به ساخت دستگاه هایی برای آینده منجر شود که از فناوری های کنونی کم مصرف تر هستند.

تولید طعم دهنده گیاهی مقاوم به دما توسط محققان کشور

محققان پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از فناوری نانو اقدام به تولید اسانس گیاهی به عنوان طعم دهنده غذایی کردند که پایداری بالایی در برابر دما دارند.

این در حالی است که استفاده از طعم دهنده‌های شیمیایی در مواد غذایی باعث به خطر افتادن سلامتی انسان می‌شود، اما بهره گیری از گیاهان برای تولید طعم دهنده‌های موادغذایی باعث می‌شود تا نه تنها سلامت غذا به خطر نیافتد بلکه دوام و میزان طعم مواد غذایی افزایش یابد.

از این رو محققان مرکز رشد بوعلی مشهد موفق به تولید طعم دهنده‌های گیاهی با استفاده از فناوری نانو شدند. استخراج اسانس گیاهان با استفاده از فناوری نانو این امکان را فراهم می‌کند تا اختلاط و توزیع مواد در محصول نهایی راحت‌تر صورت گیرد.