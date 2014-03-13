حرکتهای کوچکی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی/ زنانی که خودکفایی را تمرین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حکایت زنان تعاونی روستایی شیروان روایت زنانی است که روی زمین های کشاورزی محصول می کارند، نسبت به پرورش مرغ و گوسفند و گوساله اقدام می کنند، واحدهای تولید صنایع دستی را به راه انداخته اند و حتی برای فروش تولیدات خود فروشگاه دایر کرده اند تا در قالب فعالیتهایی کوچک از تولید تا مصرف را با تکیه بر توانمندیهای خود هدایت کنند.

این حرکت کوچک به نظر می رسد می تواند نمونه ای برای حرکت در مسیر تحقق اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی باشد، الگویی که بر شکوفایی با توجه به توانمندی ها و داشته های داخلی تاکید دارد.

زنان روستایی شیروان در مدت فعالیت خود توانسته اند در کشور برای خود شهرتی دست و پا کنند تا نشان دهند در یک روستای دورافتاده هم می توان محصولاتی را تولید کرد که راهی بازارهای استانهای مختلف کشور شده و نام تولید داخلی زنان روستایی را پرآوازه کند.

شرکت تعاونی روستایی زنان شیروان نمونه ای از شرکتهای تعاونی روستایی در بروجرد بوده که در آبان ماه 1373 به ثبت رسیده است، تعاونی که تاکنون با مشارکت و همفکری اعضا توانسته در بخشهای مختلف ورود پیدا کرده و موفق باشد.

شرکت تعاونی زنان شیروان در زمینه بازرگانی، اعتباری و خدماتی توانسته فعالیتهای قابل توجهی به قشر توانمند بانوان روستایی ارائه دهد و در زمینه های کشاورزی، دامداری، پرورش مرغ، صنایع دستی و ...تسهیلات قابل توجهی به متقاضیان پرداخت کند که در نوع خود در منطقه بی نظیر است.

این واحد طی این چند سال تا کنون برای خدمات دهی به اعضای خود توانسته از بانکها و صندوقهای اعتباری استان و شهرستان اعتبار دریافت کند و در راستای ایجاد اشتغال زنان روستایی نقشی بسزا داشته باشد.

اجرای طرح های مشارکتی با اعضای تعاونی در زمینه دامداری از جمله فعالیتهای زنان روستایی است که توانسته در این مدت با پرورش مرغ خانگی و پرواربندی گوساله و گوسفند به اقتصاد خانواده کمک کنند.

همچنین این تعاونی با تاسیس فروشگاه مصرف در روستا فعالیت خوب و چشمگیری داشته که توانسته اقلام و کالای مورد نیاز روستائیان را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.

این در حالیست که برخی از کالاهای عرضه شده در این فروشگاه مانند تخم مرغ محلی، انواع نان های محلی، انواع لبنیات و...از جمله محصولات تولیدی خود زنان روستایی است که در این فروشگاه به مردم عرضه می شود.

بنابراین گزارش، همچنین این تعاونی توانسته در راستای خدمات دهی به زنان روستا نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (بیمه آتی کشاورزان به خصوص برای زنان روستایی) را کسب کند که تا کنون 75 نفر از بانوان را تحت پوشش بیمه قرار داده است.

مدیر عامل شرکت تعاونی زنان روستای شیروان در گفتگو با مهر می گوید: شرکت تعاونی زنان شیروان توانسته طی چند سال گذشته به عنوان تعاونی نمونه کشوری، استانی و شهرستانی در بین دیگر شرکتهای تعاونی معرفی شود.

فاطمه دالوند می افزاید: یکی از رسالتهای مهم این واحد برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کشاورزی، دامداری، تولید محصولات دامی با توجه به نیاز منطقه و ظرفیت بالا وتوانمندی بانوان روستایی بوده است.

وی ادامه می دهد: آموزشهای لازم برای تغییر فرهنگ مصرف و تولید و اشتغالزایی در میان قشر زنان روستایی از دیگر اهداف این شرکت بوده است.

دالوند با ابراز خرسندی از ارتقای سطح فکری و اجتماعی زنان روستا با ایجاد شرکتهای تعاونی می گوید: این شرکت توانسته با آموزشهای لازم در راستای ترغیب و تشویق زنان برای ادامه تحصیل و اشتغال درست گام برداشته و موثر واقع شود.

مدیر عامل شرکت تعاونی زنان شیروان در ادامه یادآور می شود: زنان روستا در زمینه انواع صنایع دستی دارای تبحر کافی بوده و برای تولید صنایع دستی اشتیاق بالایی دارند که متاسفانه در حال حاضر مکان مناسبی برای فعالیت زنان و تولید صنایع دستی در اختیار نداریم که امیدواریم مسئولان در این زمینه به کمک این شرکت بیایند.

دالوند به تسهیلات ارائه شده به اعضای این تعاونی روستایی اشاره کرده و می گوید: این شرکت توانسته در زمینه های کشاورزی، دامداری، پرورش مرغ، صنایع دستی و خدماتی 579 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کند.

وی ادامه می دهد: طی سالهای فعالیت این شرکت تعاونی برای خدمات دهی به اعضا این واحد توانسته ایم از بانکها و صندوقهای اعتباری استان و شهرستان تسهیلاتی را با کارمزد 4، 8، 12 و 16 درصد دریافت کنیم.

دالوند تشکیل دو صندوق قرض الحسنه خرد زنان روستایی، خرید سهام از اتحادیه تعاون روستایی بروجرد، خرید سهام از صندوق حمایت از بخش توسعه کشاورزی استان لرستان و خرید سهام از بازارچه تروکا تعاون روستایی بروجرد را از دیگر گامهای این تعاونی روستایی عنوان می کند.

وی از تشکیل پایگاه مقاومت زنان روستایی خبر داده و از برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای اعضا و روستاهای تحت پوشش در زمینه صنایع دستی، کشاورزی، دامداری، پرورش طیور، باغداری نوغانداری، پرورش قارچ، حسابداری، کامپیوتر، فیلم برداری، طبخ آبزیان، سبزی کاری و مشاوره خانواده به عنوان دیگر اقدامات این تعاونی نام می برد.