همایش تاریخ و فرهنگ گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای مرکزی جشن فرهنگ گناوه جمعه‌شب در همایش تاریخ و فرهنگ گناوه با ارائه گزارشی از روند چهارمین جشن فرهنگ گناوه اظهار داشت: جشن فرهنگ گناوه یک جشنواره خصوصی است و در حالی چهارمین دوره خود را برگزار می کند که همچنان منتظر نگاه و توجه مسئولان شهرستان گناوه و استان بوشهر است.

غلامحسین دریانورد گفت: این جشن فاخر با هدف شناخت و معرفی فرهنگ و تاریخ شهرستان گناوه، شناسایی و تشویق هنرمندان از جمله نویسندگان-شاعران، پژوهشگران و نخبگان فرهنگی هنری این بندر و تشویق و ترغیب اهالی فرهنگ و ادب برای انتخاب تاریخ و فرهنگ مردم گناوه برای خلق آثار فرهنگی، ادبی و پژوهشی برگزار می شود.

دریانورد بیان داشت: در طی چهار دوره برگزاری این جشن تاکنون توانسته ایم بیش از 200 عکس از عکاسان هنرمند این شهر را در قالب نمایشگاه جمعی و انفرادی با قابی از گناوه نمایش دهیم و هشت جلسه به عنوان همایش تاریخ و فرهنگ گناوه را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: بیش از 20 فیلم کوتاه و بلند داستانی با موضوع سینمای جنوب و به ویژه سینمای استان بوشهر را اکران و 4 دوره نمایشگاهی را با عنوان از گناوه تا کتاب که در برگیرنده آخرین آثار اهل قلم استان بوشهر است را در طول این سال ها که از جشن فرهنگ گناوه می گذرد، برگزار کنیم.

دریانورد اضافه کرد: همچنین جشن فرهنگ گناوه توانست در قالب جشنواره تئاتر کوتاه و تئاتر صحنه اجرای نمایشنامه خوانی 4 نمایش را به صحنه آورد و کارگاه هایی هنری را با عناوین مختلف چون کارگاه نقد عکس، نویسندگی خلاق، چگونه کتاب خود را منتشر کنیم، معرفی و نقد تئاتر و کارگاه تئاتر سطحه را برگزار کند.

وی تصریح کرد: طی چهار دوره جشن فرهنگ گناوه، چهار دوره شب شعر با عنوان این بندر عزیز را با مشارکت ده ها شاعر برگزار کردیم و ده ها نفر نیز در این جشن به بیان خاطرات و تاریخ شفاهی این بندر با موضوع گناوه پرداختند.

دریانورد خاطر نشان ساخت: در چهارمین دوره جشن فرهنگ گناوه موفق شدیم تا برای نخستین بار نمایشگاه مردم شناسی با ارائه بیش از 400 شیء مختلف که در فرهنگ این زادبوم کاربرد داشته و حالا به موزه پیوسته اند را برگزار کنیم.

وی با اشاره به فعالیت چشمگیر انجمن موسیقی گناوه در جشن فرهنگ گناوه عنوان کرد: هنرمندان موسیقی گناوه در این جشن در قالب انواع موسیقی و به ویژه آواهای محلی اجراهای متفاوت داشتند و این در حالی است که این فعالیت هاگاهی برای نخستین بار در سطح شهرستان و گاهی برای نخستین بار در سطح ملی برگزار می شود.

وی متذکر شد: این جشن حاصل تلاش صادقانه و صمیمانه هنرمندان و هنردوستان این خطه است که برخلاف بازار پر جوش و خروش این روزهای بندر برای خودشان بازارچه ای از هنر و دکه ای از عشق و مهربانی فراهم آورده اند.

دریانورد تاکید کرد: این جشن ویترینی است که سعی دارد در این واپسین روزهای سال جاری آخرین فرآورده های هنری خویش را در تمام زمینه های هنری و فرهنگی به نمایش بگذارد.

رئیس شورای مرکزی جشن فرهنگ گناوه در پایان گفت: در اینجا جا دارد تا از همه دست اندرکاران، حامیان مالی دولتی و شخصی و مردم فرهنگ دوست شهرستان که همراه همیشگی ما در جشن بودند تقدیر کرده و آرزو داریم که در سال های آینده نیز به لطف خدواند بزرگ شمع این محفل روشن و برافروخته ماند.

در این همایش کتاب فاخر نامه گناوه به نویسندگی غلامحسین دریانورد نویسنده چیره شهرستان گناوه و استان بوشهر رو نمایی شد.

اکبر یوسف زاده نیز در پایان همایش آهنگ بیو بارون از سروده های استاد شمسی زاده را با ساز گیتار برای حاضران در سالن همایش اجرا کرد.

در پایان این همایش از مهندس علی بیروتی شهردار پیشین بندر گناوه و از حامیان مالی چهارمین جشن فرهنگ گناوه، عبدالرضا محمدی نژاد معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه، عادل رجبی مسئول نمایشگاه مردم شناسی چهارمین جشن فرهنگ گناوه، سید عبدالحسین نواب موسوی مسئول انجمن عکاسان گناوه و بانو نظری همیار چهارمین جشن فرهنگ گناوه تقدیر شد.