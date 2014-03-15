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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

فدایی در گفتگو با مهر خبر داد:

استقرار گشت های راهداری از اواخر اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروزی در سراسر کرمانشاه

استقرار گشت های راهداری از اواخر اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروزی در سراسر کرمانشاه

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر : مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: گشت های راهداری تحت نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به صورت شبانه روزی در تمامی محورهای مواصلاتی استان از اواخر اسفندماه جاری تا پایان تعطیلات نوروزی حضور خواهند داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گشت های راهداری تحت نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، به صورت شبانه روزی در تمامی محورهای مواصلاتی استان از اواخر اسفندماه جاری تا پایان تعطیلات نوروزی حضور خواهند داشت.

حسن فدایی گفت: تمامی عملیات های خط کشی، لکه گیری، روکش آسفالت برخی محور ها، شستشو و نصب علائم رانندگی و تجهیز راهدارخانه ها، انجام شده و گشت های راهداری در تمامی محورهای مواصلاتی مستقر شده و آمادگی خدمات رسانی به مسافران به استان کرمانشاه را دارند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: این اداره کل در صورت بروز حوادث جاده ای یا به وجود آمدن برخی مشکلات، تمامی راهدارخانه های فعال در سطح استان را به منظور اسکان موقت برای مسافرینی که  از محور های مواصلاتی استان تردد می کنند تجهیز و در نظر گرفته است.

وی در پایان از همه مسافرین خواست نسبت به رعایت قوانین رانندگی توجه و دقت لازم را داشته باشند تا در این ایام شاهد هیچ گونه حادثه رانندگی نباشیم.

 

کد مطلب 2256484

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