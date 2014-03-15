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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

زنده گیری خرس قهوه ای سرگردان در جاده پارک ملی گلستان

زنده گیری خرس قهوه ای سرگردان در جاده پارک ملی گلستان

مدیر دیده بان حیات وحش و محیط زیست ایران از زنده گیری خرس قهوه ای سرگردان در پارک ملی گلستان خبر داد.

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ساعاتی قبل یک توله خرس قهوه ای سرگردان در جاده پارک ملی گلستان مشاهده و توسط نیروهای یگان محیط زیست و پلیس راه زنده گیری شد.

به گفته وِی، این توله خرس در جاده آسیایی محدوده پیچ سلیمان کشته بعد از تونل درحالیکه بدون مادر در جاده سرگردان بود توسط محیط بانان پارک ملی گلستان مهار شد.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: از سرنوشت خرس مادر اطلاعی در دست نیست.

هوشمند اظهار داشت: با توجه به مشاهده علائم مشکوک در توله خرس از جمله گیج بودن و احتمال برخورد با خودروهای عبوری، این توله خرس پس از زنده گیری هم اکنون در حال انتقال به گرگان و بررسی سلامت توسط دامپزشک است.

کد مطلب 2256673

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