تمهیدات ترافیکی مراسم اربعین تدفین آقای شهید ایران در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موسی‌آبادی در خصوص تمهیدات ترافیکی مراسم روز اربعین رهبر شهید اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید در روز پنجشنبه (۲۹ مردادماه) در حرم مطهر رضوی، تمهیدات ترافیکی لازم اندیشیده شده است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: همکاران ما با حضور پررنگ خود در معابر منتهی به حرم مطهر فعالیت می‌کنند. پیش‌بینی ما این است که خیل زیاد زائران، مجاوران و مشتاقان رهبر شهید در این مراسم شرکت می‌کنند، بنابراین به محض اینکه ظرفیت پارکینگ‌ها در زیرگذر حرم مطهر رضوی تکمیل شود، محدودیت تردد برای وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت‌ها به سمت حرم مطهر از هر چهار بازو اعمال خواهد شد.

وی بیان کرد: همکاران ما در هر چهار بازو اطراف حرم مطهر رضوی حضور دارند تا محدودیت‌های ترافیکی را اعمال کنند. تاکید و توصیه من به زائرین، مجاورین و همه افرادی که قصد شرکت در مراسم اربعین رهبر شهید را دارند، این است که از حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو استفاده کنند و اگر هم قصد استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود را دارند، بیش از دو هزار ظرفیت فضای پارکینگ در میدان شهدا در نظر گرفته شده که می‌توانند از این فضا استفاده کنند.

موسی آبادی ادامه داد: در مقاطعی که همکاران بنده محدودیت اعمال کردند، اصرار به ورود نداشته باشند و با خادمان خود در مجموعه پلیس همراهی و همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم یک مراسم بانظم و باکشوه در مشهد برگزار کنیم.