قالیباف عازم بغداد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵) در رأس یک هیأت بلندپایه پارلمانی با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، تهران را به مقصد بغداد، پایتخت عراق ترک کرد.

دیدار با مقامات ارشد عراقی و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس قوه مقننه در سفر به این کشور است.

گفتنی است، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و محسن اسماعیلی معاون پارلمانی رئیس جمهور، رئیس کجلس و هیأت پارلمانی کشورمان را بدرقه کردند.