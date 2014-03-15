به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، دکتر امین نوروزی در ارتباط با وضعیت سیاوش اکبر پور اظهار داشت: با توجه به دردی که این بازیکن در ناحیه ستون فقرات کمری دارد نیاز به عکس و آزمایشات بیشتری دارد و فعلا باید فیزیوتراپی انجام دهد.



وی در پاسخ به این سوال که آیا این بازیکن به بازی با الجزیره می‌رسد، بیان کرد: وضعیت اکبرپور برای بازی با الجزیره روز دوشنبه مشخص می‌شود.