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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۳۲

نوروزی خبر داد؛

وضعیت اکبرپور دوشنبه مشخص می‌شود

وضعیت اکبرپور دوشنبه مشخص می‌شود

معاون پزشکی باشگاه استقلال با اشاره به آخرین وضعیت مصدومیت سیاوش اکبرپور تاکید کرد شرایط این بازیکن برای دیدار برابر الجزیره امارات روز دوشنبه مشخص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، دکتر امین نوروزی در ارتباط با وضعیت سیاوش اکبر پور اظهار داشت: با توجه به دردی که این بازیکن در ناحیه ستون فقرات کمری دارد نیاز به عکس و آزمایشات بیشتری دارد و فعلا باید فیزیوتراپی انجام دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این بازیکن به بازی با الجزیره می‌رسد، بیان کرد: وضعیت اکبرپور برای بازی با الجزیره روز دوشنبه مشخص می‌شود.

کد مطلب 2256991

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