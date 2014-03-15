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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

لیگ قهرمانان آسیا ؛

کاروان الجزیره یکشنبه وارد تهران می‌شود

کاروان الجزیره یکشنبه وارد تهران می‌شود

اعضای تیم فوتبال الجزیره امارات برای دیدار برابر استقلال روز دوشنبه وارد تهران می‌شوند.

به گزارش خبرنگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، تیم فوتبال الجزیره امارات جهت دیدار با استقلال فردا وارد یکشنبه تهران می‌شود. کاروان 50 نفر الجزیره ساعت 22:45 یکشنبه به ایران می‌آید تا خود را آماده بازی با استقلال کند. تیم داوری این بازی فردا نیز ساعت 3:35 بامداد وارد تهران می‌شوند.

روز گذشته نماینده باشگاه الجزیره وارد تهران شد. وی جهت هماهنگی‌های لازم زودتر به تهران آمد. وی با استقبال حامد افضلی مدیر بین‌المللی استقلال در هتل اوین مستقر شد. تیم الجزیره یک جلسه تمرین را در تهران برگزار خواهد کرد. تمرین الجزیره دوشنبه ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی انجام می‌گیرد.

کد مطلب 2256826

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