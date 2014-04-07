اعلام ترکیب تیم مذاکره کننده آمریکایی در گفتگوهای 8 آوریل میان ایران و 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آمریکا اسامی هیئت نمایندگی خود در دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ که قرار است فردا در پایتخت اتریش برگزار شود اعلام کرد.

بنا بر بیانیه روز یکشنبه وزارت امور خارجه آمریکا، "وندی شرمن" معاون سیاسی وزیر امور خارجه، سرپرست هیئت آمریکایی را برعهده دارد.

همچنین مقاماتی از وزارت دارایی و شورای امنیت ملی آمریکا در این گفتگو‌ها شرکت خواهند داشت."پال اروین" مدیر دایره پیشگیری از اشاعه تسلیحات کشتار دسته جمعی شورای امنیت ملی ایالات متحده و "ریچارد نفیو" معاون هماهنگ کننده امور تحریمها در وزارت امور خارجه آمریکا، نیز در وین حضور خواهند داشت.

"کا‌ترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طرف گروه ۱+۵ هدایت روند مذاکرات قدرتهای بزرگ با ایران را برعهده دارد. قرار است که دور جدیدی از گفتگوهای ایران و و گروه ۱+۵ رسما از روز سه شنبه ۸ آوریل در وین برگزار شود.

این مذاکرات در حالی پیگیری می شود که چند روز قبل اعلام شد تهیه پیش نویس توافق جامع هسته ای ایران و 1+5، از ماه آینده آغاز می شود.