تیم مذاکره کننده هسته ای ایران صبح فردا عازم وین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان صبح فردا در رأس هیأت مذاکره کننده هسته ای کشورمان تهران را به مقصد وین ترک خواهد کرد.

سومین دور مذاکرات ایران کشورهای 1+5 در گام نهایی از روز سه شنبه 19 فروردین ماه آغاز خواهد شد .

ظریف و اشتون فردا پس از ورود به وین در ضیافت شام مشترک حضور خواهند یافت و این ضیافت شام در حالی برگزار خواهد شد که در دور قبلی مذاکرات به دلیل برخی نا هماهنگی ها در سفر اشتون به ایران ضیافت شام از سوی وزیر امور خارجه کشورمان لغو شد .

ایران و کشورهای 1+5 در دور قبلی مذاکرات مسئله غنی سازی، همکاری های هسته ای ایران و همچنین کارخانه آب سنگین اراک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دور قبلی مذاکرات در وین در جمع خبرنگاران گفت: موضوع تحریم ها و به عبارت دیگر لغو تحریم ها ،غنی سازی ،همکاری های صلح آمیز هسته ای و نهایتا رآکتور آب سنگین اراک مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: هدف ما از این اجلاس و اجلاس گذشته و همین طور بر اساس توافق از اجلاس آینده این نیست که وارد مذاکره شویم.هدف این است که صورت مسئله برای دو طرف مشخص شود تا وقتی خواستیم به توافق برسیم توافق را صورت بندی و روی کاغذ بیاوریم و تدوین کنیم.

رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران افزود: بحث ها زمینه ای را در ذهن دو طرف ایجاد کرده که چطور به توافق برسیم برای طرف ما سودمند بوده و برداشت ما از 1+5 این است که آنها هم با خوش بینی به بحث ها نگاه می کنند البته راه دشواری در پیش است.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آینده بتوانیم همه موضوعات را یک بار پوشش داده باشیم.

ظریف تاکید کرد: کارشناسان ما بلافاصله و حتی ممکن است در روز بعد از تعطیلات نوروز مذاکرات را شروع کنند در حالی که یکی دو نفر از اعضای تیم کارشناسی عازم مشهد بودند و به خاطر این موضوع سفر را به هم زدند تا مذاکرات صورت گیرد و بعد هم با فاصله کمی بنده و سایر دوستان برای بحث درباره موضوعات بعدی به وین خواهیم آمد.

وزیر خارجه گفت: قرار است در جلسه اردیبهشت ماه کار مذاکره و ورود به تدوین سند نهایی را شروع کنیم و سه ماه اول مذاکرات را به بحث و سه ماه دوم را به تدوین گذرانده باشیم.

مذاکرات کارشناسی بین ایران و کشورهای 1+5 نیز دیروز 16 فروردین ماه پس از 3 روز مذاکره فشرده و به ریاست حمید بعیدی نژاد ، مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه به پایان رسید.

بعیدی نژاد این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد.

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان نیز درباره دور بعدی مذاکرات در وین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دور از مذاکرات همه مباحث مورد توجه است . بحث هایی که در دور قبل انجام شده و بعضی از قسمت های آن به کارشناسان ارجاع داده شده بود برای بررسی بیشتر دوباره مورد بحث قرار می گیرد .

وی با اشاره به اینکه موضوعات دیگری که در دفعات قبلی مورد بحث نبود در این دوره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، اظهار داشت : تلاش می کنیم در باره همه موضوعاتی که در چارچوب مذاکرات قرار می گیرد و موضوعات متنوعی هم هست ، بحث کنیم و دیدگاه ها را حتی الامکان به هم نزدیک کنیم و از جلسات آینده وارد جزئیات و احتمالا نگارش متن شویم.

عراقچی در این باره آیا از اردیبشهت ماه وارد نگارش متن خواهید شد ، بیان کرد: امید ما این است از اردیبهشت ماه وارد نگارش متن شویم و امیدواریم در مذاکرات پیش رو در کلان بحث ها بتوانیم دیدگاه ها را نزدیک و فاصله ها را کم کنیم تا بتوانیم از جلسه بعدی وارد جزئیات شویم و نگارش متن را آغاز کنیم.

وی ادامه داد : البته تحقق این امر بستگی به آن دارد که بتوانیم در موضوعات دیدگاه ها را نزدیک کنیم .

معاون وزیر امور خارجه کشورمان درباره جلسات کارشناسی که روز گذشته در وین به اتمام رسید نیز گفت: تا جایی که ما مطلع شدیم جلسات خوب و مفیدی بوده و بحث های بسیار ریز و عمیقی صورت گرفته و کارشناسان به مدیریان سیاسی گزارش خواهند داد.

مذکرات ایران و کشورهای 1+5 از سوی ایران به ریاست وزیر امور خارجه است و هیأت مذاکره کننده هسته ای نیز متشکل از سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ، حنمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه و امیری و رحیمیان ، از مدیران و کارشناسان انرژی اتمی هستند.

کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ریاست تیم مذاکره کننده 1+5 را به عهده دارد و نمایندگان 6 کشور آلمان، فرانسه ، انگلیس، روسیه ، چین وآمریکا نیز در مذاکرات حضور دارند.