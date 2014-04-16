فرهنگ خندیدن را با «خندوانه» بیاموزید/ رامبد جوان در «نسیم»

جواد فرحانی تهیه‌کننده برنامه سال تحویل شبکه تهران به کارگردانی رامبد جوان به خبرنگار مهر گفت: پس از تجربه موفقی که در برنامه سال تحویل شبکه تهران با عنوان «گوشه دل تهرون» داشتیم، این بار تصمیم گرفتیم برنامه‌ای را برای پخش از شبکه نسیم آماده کنیم.

وی افزود: من تهیه‌کنندگی این برنامه با عنوان «خندوانه» را برعهده دارم و کارگردانی با رامبد جوان است.

این تهیه‌کننده درباره ساختار و قالب این اثر به این توضیح کوتاه بسنده کرد: «خندوانه» برنامه خاص و جدیدی است که نمی‌دانم در چه قالبی جا می‌گیرد. شاید بتوان گفت این برنامه ترکیبی است و هر قسمتش 60 دقیقه دارد.

فرحانی تأکید کرد: اکنون در مرحله پیش تولید و ساخت دکور برنامه قرار داریم و احتمالا از اواسط اردیبهشت ماه با افتتاح شبکه نسیم، «خندوانه» نیز با محوریت فرهنگ خنده و خندیدن روی آنتن می‌رود.

«خندوانه» پیش از این قرار بود اواسط دی 92 از شبکه نسیم روی آنتن برود اما مدیران این شبکه ساخت و پخش آن را به پس از افتتاح رسمی شبکه موکول کردند.

فرحانی و جوان برنامه ترکیبی و نمایشی «گوشه دل تهرون» را 29 اسفند در شبکه تهران روی آنتن داشتند. برنامه‌ای که در دل آن برای نخستین بار یک سریال در یک روز روی آنتن رفت.