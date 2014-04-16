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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

فرهنگ خندیدن را با «خندوانه» بیاموزید/ رامبد جوان در «نسیم»

فرهنگ خندیدن را با «خندوانه» بیاموزید/ رامبد جوان در «نسیم»

برنامه «خندوانه» به کارگردانی رامبد جوان با موضوع فرهنگ خنده و خندیدن برای پخش از شبکه نسیم ساخته می‌شود.

جواد فرحانی تهیه‌کننده برنامه سال تحویل شبکه تهران به کارگردانی رامبد جوان به خبرنگار مهر گفت: پس از تجربه موفقی که در برنامه سال تحویل شبکه تهران با عنوان «گوشه دل تهرون» داشتیم، این بار تصمیم گرفتیم برنامه‌ای را برای پخش از شبکه نسیم آماده کنیم.

وی افزود: من تهیه‌کنندگی این برنامه با عنوان «خندوانه» را برعهده دارم و کارگردانی با رامبد جوان است.

این تهیه‌کننده درباره ساختار و قالب این اثر به این توضیح کوتاه بسنده کرد: «خندوانه» برنامه خاص و جدیدی است که نمی‌دانم در چه قالبی جا می‌گیرد. شاید بتوان گفت این برنامه ترکیبی است و هر قسمتش 60 دقیقه دارد.

فرحانی تأکید کرد: اکنون در مرحله پیش تولید و ساخت دکور برنامه قرار داریم و احتمالا از اواسط اردیبهشت ماه با افتتاح شبکه نسیم، «خندوانه» نیز با محوریت فرهنگ خنده و خندیدن روی آنتن می‌رود.

«خندوانه» پیش از این قرار بود اواسط دی 92 از شبکه نسیم روی آنتن برود اما مدیران این شبکه ساخت و پخش آن را به پس از افتتاح رسمی شبکه موکول کردند.

فرحانی و جوان برنامه ترکیبی و نمایشی «گوشه دل تهرون» را 29 اسفند در شبکه تهران روی آنتن داشتند. برنامه‌ای که در دل آن برای نخستین بار یک سریال در یک روز روی آنتن رفت.

کد مطلب 2270402

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