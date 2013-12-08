رامبد جوان درباره اجرای برنامه "یلدای این خونه" که قرار است به مناسبت شب یلدا توسط شبکه نمایش خانگی توزیع شود به خبرنگار مهر گفت: قرار است چند روز قبل از شب یلدا شوی خانگی "یلدای این خونه" با حضور هنرمندان و خانواده‌هایشان و همچنین اجرای خوانندگان مطرح موسیقی وارد بازار شود.

وی ادامه داد: در این برنامه که اجرای آن را من بر عهده دارم بهاره رهنما و مادرش پروین قائم مقامی، مهراب قاسم خانی و همسرش شقایق دهقان به همراه پسرشان، فرهاد آئیش به همراه همسرش مائده طهماسبی در کنار خوانندگانی چون حسین خواجه امیری، سالار عقیلی و حمید عسگری مهمان هستند. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است که چند روز قبل از شب یلدا در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد.

جوان درباره راه‌اندازی انجمن اوقات فراغت که وی ریاست هیات مدیره آن را بر عهده دارد نیز توضیح داد: همچنان در حال رایزنی برای یافتن مکان مناسبی برای استقرار انجمن اوقات فراغت هستیم. امیدوارم شهرداری تهران یا سازمان میراث فرهنگی بتوانند مکانی برای فعالیت به این انجمن اختصاص دهند. راه اندازی این انجمن اتفاق مهمی است و شهروندان از طریق این انجمن می توانند به راه‌کارهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغتشان دست یابند.

کارگردان فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" یادآور شد: این انجمن در کنار فعالیت‌های متعددی که قرار است انجام دهد به معرفی فضاهایی برای گذراندن اوقات فراغت و برگزاری کلاس‌های آموزشی نیز می پردازد و بیش از همه تلاش می کند در مورد موضوع اوقات فراغت برای مردم فرهنگسازی کند تا شهروندان یاد بگیرند که حتی در طول روز هم می توان اوقات فراغت مناسبی داشت.

جوان درباره ساخت فیلم سینمایی "خندنده" توضیح داد: فیلمنامه "خندنده " که توسط پیمان معادی نوشته شده است در حال حاضر توسط امیررضا کوهستانی در حال بازنویسی است و به محض اتمام بازنویسی، فیلم وارد مرحله پیش‌تولید خواهد شد. احتمالا پیش‌تولید این فیلم سینمایی اوایل بهار 93 خواهد بود چون فعلا درگیر ساخت یک شوی تلویزیونی برای شبکه نسیم هستم.

بازیگر فیلم "گناهکاران" در پایان درباره ساخت این برنامه تلویزیونی گفت: از اواسط دی ماه قرار است برنامه "خندوانه" که یک برنامه شاد تلویزیونی است از شبکه نسیم پخش شود. این برنامه درباره فرهنگ خنده، خندیدن و خنداندن است و هر شب از ساعت 21 تا 22 از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

علی زاهدی تاش که پیش از این برنامه‌هایی چون " کوله پشتی"، "جزر و مد"، "ماه عسل 1 و 2 " و "ویتامین 3 "را روی آنتن دارد تهیه کنندگی برنامه " یلدای این خونه" را بر عهده دارد. همچنین حمید پنداشته مجری طرح، پیمان قانع مدیر هنری و آرش اعلامی و مسعود رفیع‌زاده تدوینگران این کار هستند.