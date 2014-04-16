به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این پروژه که محصولی از شرکت نیو ریجنسی است، با اقتباس از رمان مایکل پانکی ساخته می‌شود. دی کاپریو و ایناریتو هر دو از این همکاری مشترک ابراز خوشحالی کرده اند و امیدوارند ساخت فیلم در سپتامبر کلید بخورد.

«بازگشت از مرگ»‌ داستان صیادی است که به دنبال خز حیوانات است و با حمله یک خرس به شدت مجروح می‌شود. دو مرد که در این شکار همراه او بودند و انتظار می رفت به او کمک کنند، وسایل او را دزدیده و او را در حال مرگ رها می‌کنند. اما انگیزه حیات در این مرد قوی است و او 350 مایل در طبیعت وحشی طی می‌کند تا زنده بماند.

رت پاک و ورلد ویو سرمایه گذاران این پروژه هستند و گفته می شود فکر ساخت این فیلم از بیش از 10 سال پیش مطرح بود. ابتدا آکیوا گلدزمن قرار بود این فیلم را بر مبنای فیلمنامه‌ای از دیوید راب تهیه کند. آلخاندرو گونزالس ایناریتو حداقل از سال 2011 به ساخت «بازگشت از مرگ» فکر کرده و برای نقش اصلی با لئوناردو دی‌کاپریو و شان پن هم دیدار کرده بود. اما تا کنون فرصت شروع این پروژه پیش نیامده بود.

این فیلم اکنون با فیلمنامه مارک ال. اسمیت ساخته می شود و ایناریتو قصد دارد آن را برای اکران در پاییز 2015 آماده کند و توزیع آن را به کمپانی فاکس قرن بیستم بسپارد.

ایناریتو از تهیه کنندگان فیلم هم هست. او پیش از این با کمپانی رجنسی در ساخت «پرنده باز» هم همکاری کرده و این فیلم کمدی قرار است اواخر سال 2014 اکران شود.

«بابل» و، «21 گرم» دو فیلمی هستند که شهرتی جهانی برای ایناریتو فیلمساز مکزیکی کسب کردند. او برای «بابل» با بازی بردپیت و کیت بلانشت نامزد اسکار بهترین کارگردانی نیز شد.