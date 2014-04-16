آذربایجان به سمت ایران چرخش کرده است/ آمریکا و اتحادیه اروپا متحدان قابل اعتمادی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در تحلیلی که برای سایت خبری-تحلیلی "وستنیک کافکازا" نوشته است، به بررسی شرایط کشورهای عضو شوروی سابق با توجه به بحران اوکراین پرداخته است و اشاره میکند در هر کدام از این کشورها، جمعیت روس زبان یا روس تباری وجود دارد که ممکن است برای آنها دردسر ساز شوند.
این سیاستمدار برجسته روس، آذربایجان را به عنوان مثال ذکر میکند که به ظاهرا رابطهای میان تحولات کریمه و مساله ناگارنو-قره باغ وجود ندارد اما ممکن است آنها نیز به دنبال راه حلی بروند که ولادیمیر پوتین با تاکید با تعلق تاریخی کریمه، پی گرفت؛ بروند.
وی در ادامه مینویسد: "اما در چهارچوب تحولات اوکراین، باکو به این نتیجه رسیده است که دیگر در فضای پسا-شوروی (از جمله جنوب قفقاز)، نمیتوان به اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان متحدان سیاسی اعتماد کرد. مصداق دیگر این درس، گرجستان در سال 2008 است..."
کاندیدای سابق ریاست جمهوری روسیه میافزاید که برخلاف گرجستان، اوکراین و مولداوی؛ آذربایجان از همان ابتدا به دیده تردید به برنامه همکاری اتحادیه اروپا نگاه کرد و ترجیح داد که مسائل مرتبط با ثبات سیاسی و امنیت را با قدرتهای منطقهای -روسیه، ترکیه و ایران- حل و فصل کند.
ژیرینوفسکی همچنین میگوید آذربایجان در حال حاضر تصمیم گرفته است که برخی سوءتفاهمات را در رابطه با ایران حل کند. نشانه این تصمیم، سفر کمال الدین حیدروف (وزیر حالات اضطراری) در مارس به عنوان یکی از ارشدترین مقامات رسمی باکو که به تهران سفر کرده است، بود. هدف از سفر وی آماده سازی شرایط دیپلماتیک بود که در نهایت منجر به سفر رئیس جمهور آذربایجان به تهران و دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ایران شد.
بلافاصله پس از الهام علیاف، وزیر دفاع آذربایجان رهسپار تهران شد و قول داد هیچگاه اجازه نخواهند داد از خاک این کشور برای حمله علیه ایران استفاده شود. سفیر ایران در باکو نیز از سفر احتمالی حسن روحانی به باکو خبر داده است که طی آن یادداشت تفاهمی درباره وضعیت دریای خزر به امضا خواهد رسید. علاوه بر این، وزیر اطلاعات و تکنولوژی آذربایجان نیز در آینده نزدیک به تهران خواهد رفت.
سیاستمدار روس خاطر نشان میکند: "تلآویو تحولات در روابط باکو و تهران را به دقت زیر نظر دارد. بلافاصله پس از دیدار علیاف از تهران، هیاتی اسرائیلی به ریاست آویگدور لیبرمن (وزیر خارجه) وارد باکو شدند. اما دلیلی برای نگرانی از سطح جدید همکاری ایرانی-آذربایجانی وجود ندارد. زیرا با توجه به اهمیت روابط راهبردی تلآویو- باکو، ماهیت ضد اسرائیلی نخواهد داشت... افزایش روابط با ایران در راستای تلاش به این دلیل است که آنها به دنبال جبران کاهش قدرت مانور دیپلماتیک با افزایش نقش روسیه در جنوب قفقاز، هستند. به خصوص که غرب نیز در حال ضعیف شدن است."
وی در خاتمه به جنبه دیگری از روابط آذربایجان-ایران اشاره میکند: "گسترش اسلام تندرو به شکل سلفیگری در آذربایجان که با حمایت برخی از پادشاهیهای ثروتمند عربی -آن هم حمایت احتمالی آمریکا که فکر می کند میتواند از بنیادگرایان برای رسیدن به منافع خود استفاده کند- در حال رخ دادن است... ایران و روسیه با گسترش جنبش سلفی در آذربایجان مخالفند و در این حوزه میتوان شاهد همکاری میان مسکو، باکو و تهران باشیم."
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