تحریم های ضدروسی اثر خود را گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ژان کلاود یونکر" نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ گفت تحریم های ضدروسی اتحادیه اروپا طی هفته های اخیر تاثیر خود را نشان داده است. وی که نامزد اصلی حزب محافظه کار "مردم اروپا" در انتخابات ماه می پارلمان اروپا است با حتمی دانستن تاثیر تحریم های اعمال شده تاکید کرد هیچ کس تحریمی را که بی تاثیر باشد، اعمال نمی کند.

اتحادیه اروپا در پی اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود، تحریم هایی را علیه دولت و مقامات این کشور اعمال کرد که از آن جمله تحریم های اقتصادی و نیز ممنوعیت سفر این مقامات به حوزه اروپا است.

یونکر در ادامه اظهار داشت: اگر اتحادیه اروپا بخواهد یک اتحاد ارزش مدار باشد، باید این ارزش ها را در نظر گرفته و برای حفظ و دفاع از آن بهای لازم را بپردازد. وی در عین حال به احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه اشاره ای نکرد.

این در حالی است که روسیه پیش از این اعلام کرده تحریم های اروپا تاثیری بر اقتصاد این کشور نداشته و نمی تواند سیاست های کرملین را در منطقه و به ویژه مواضع مسکو در قبال تحولات اوکراین تغییر دهد.