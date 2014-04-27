سیدمسعود صفوی با اشاره به پروژه جدیدی که با توجه به مجموعه انیمیشن «شکرستان» آغاز کرده است به خبرنگار مهر گفت: پروژه جدید ما تولید 100 کتاب قصه «شکرستان» در 24 صفحه تمام رنگی برای کودکان است.
وی ادامه داد: از این مجموعه 100 جلدی که نگارش آن از ابتدای سال 92 آغاز شده بود، مراحل نهایی 20 جلد از آن به پایان رسیده و برای چاپ به انتشارات سوره مهر فرستاده شده و قرار است این 20 جلد به نمایشگاه بین المللی کتاب برود.
صفوی با اشاره به اینکه این پروژه قرار است تا آخر سال 93 به پایان برسد، گفت: قصههای این مجموعه کتاب برگرفته از مجموعه انیمیشن «شکرستان» است، با ذکر این نکته که قصههای کتاب با قصههای فیلم یا انیمیشن متفاوت هستند و قصههای ویژهای برای مجموعه کتابها نوشته میشود.
مدیر مرکز مطالعات و انیمیشن حوزه هنری در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاق جدیدی در عرضه نشر کودک است که قبل از آن سریالی پخش شده، شخصیت های این سریال معروف و محبوب شدهاند و حالا فضای داستان بر این اساس طراحی می شود و کودکان فضای قصه و شخصیت ها را می شناسند. اینکه تلویزیون و سینما با عرصه نشر همکاری داشته باشند و یک محصول مشترک تولید کنند به ندرت در ایران اتفاق افتاده است.
صفوی همچنین بیان کرد: حوزه نشر باید از ظرفیت رسانه هایی مثل تلویزیون و سینما که مخاطبان بیشتری دارد، استفاده کند و از شخصیت هایی که به نوعی تبدیل به برند شده اند سود جوید و حالا امیدوارم با کتاب های «شکرستان» در حوزه نشر از قدرت رسانه ای تلویزیون هم استفاده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مساله اصلی ما در زمان حاضر مصرفکننده است و اینکه چطور می توان این مصرفکننده را به طرف کالاهای ایرانی جلب کرد. مخاطب، شخصیت هایی مثل «بنتن» را به راحتی می شناسد چون به طور فراوان آن را در ماهواره میبیند و حالا با همکاری رسانههای مختلف مثل نوشت افزار، تلویزیون و عرصه نشر کتاب مخاطب می تواند با شخصیت های ایرانی در مجموعه «شکرستان» بیشتر ارتباط برقرار کند.
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