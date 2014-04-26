به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، رقیه الله کرمی، سرپرست انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان با اعلام این خبر گفت: دومین و آخرین مرحله تمرینات تیم ملی از 8 تا 11 اردیبهشت در مجموعه ورزشی آزادی و از 12 تا 14 اردیبهشت در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار می شود.



الله کرمی خاطرنشان کرد: این مسابقات به منزله انتخابی قهرمانی جهان و پاراآسیایی کره جنوبی است و فرصتی است تا کلاسبندی ورزشکاران انجام شده و سهمیه‌های مورد نیاز برای رقابتهای قهرمانی جهانی آلمان (تیرماه 93) و پاراآسیایی کره جنوبی به دست آید.



سرپرست انجمن تیراندازی اعلام کرد: برای اولین بار است که در یک رویداد برون مرزی در مواد متعددی شرکت می‌کنیم، این مواد شامل P1، P2، R2، R3، R4، R5، FTP، FTR1، FTR2 است که ورزشکاران در بخش تیمی و انفرادی در مواد یاد شده به رقابت با حریفان خواهند پرداخت.



وی گفت: تاکنون24 کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. ایران در برخی از مواد مثل تپانچه بادی بانوان شرایط بسیار خوبی دارد و کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، کره جنوبی و چین از رقبای اصلی ما در مواد مختلف هستند.



ورزشکاران مدعو اردوی نهایی تیم ملی تمرینات خود را زیر نظر حسین امیری، سرمربی تیم ملی و کبری غیاثی و آیت الله حیدری، مربیان تیم ملی انجام می‌دهند و محبوبه محمد زاده نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم خواهد بود.



اسامی ملی پوشان حاضر در این اردو به شرح زیر اعلام شده است:

مجید فلاح اردشیر، الناز عونی، معصومه سلیمی (آذربایجان شرقی)، مهدی زمانی، عبدالرضا مخبری‌نیا، هادی نجفی ملکی (تهران)، اکبر عالی پور، معصومه خدابخشی (لرستان)، ساره جوانمردی، زهرا قاضی عسگر (فارس)، عالیه محمودی، سیده اعظم رضایی (مازندران)، صدریه پرهیز (ایلام)



اردوی متصل به اعزام تیم ملی تیراندازی، برای شرکت در مسابقات جهانی لهستان، از 8 تا 14 اردیبهشت ماه در تهران برپاست و ملی پوشان 15 اردیبهشت تهران را به مقصد لهستان ترک خواهند کرد.