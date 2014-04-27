به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قوام نصیری، عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي مشهد که ریاست انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران را نیز بر عهده دارد مهم ترین موضوعی که برای درمان سرطان در ایران با آن مواجه هستیم را کمبود دستگاههای رادیوتراپی بهروز دانست و گفت: دغدغه اصلی کمبود دستگاههای رادیوتراپی بهروز است؛ تکنیکهای جدیدی که باعث میشود مقدار اشعه لازم و ضروری به بافت سرطانی برسد در حالی که قسمتهای سالم بدن محافظت شود.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه مشهد ادامه داد: پیشرفتهای زیادی برای درمان سرطان با تکنیکهای جدید به وجود آمده اما این دستگاهها گرانقیمت هستند و به دلیل مشکلاتی که در دولت قبلی از نظر اقتصادی وجود داشت، امکان ورود تجهیزات به همه مراکز دانشگاهی و بیمارستانی نبود. اکنون نیز همین مشکلات مانند گذشته وجود دارد و باید دید وزارت بهداشت و تشکیلات مادر تخصصی که عهدهدار وارد کردن این تجهیزات است چه تدبیری خواهند اندیشید.
وی از آغاز تجهیز مراکز دانشگاهی از دو سال پیش خبر داد و گفت: اگر چه این تجهیزات اکنون بهروز نیستند، اما از نظر ارتقای کیفیت قابل قبول است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم ورود خیرین به این حوزه، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا سرطان نه تحقیق، نه تشخیص و نه درمانش، دانشگاهی نیست. بلکه دانشگاه هایی مانند استنفورد، هاروارد، هابکینز و بسیاری از مراکز دنیا که در این زمینه فعالند همه خیریه و مردم نهاد هستند.
رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در خصوص ساخت اولین بیمارستان تخصصی بیماران مبتلا به سرطان از طریق اوراق وقف گفت: با تمام وجود این کار را تأیید میکنم؛ اولین کسی بودم که انجمن حمایت از بیماران سرطانی را در سال 1360 در مشهد راهاندازی کردم و این مرکز با همکاری خیرین تا کنون در حال فعالیت و خدمت رسانی به نیازمندان مبتلا به سرطان بوده است.
قوام نصیری افزود: این اقدام بسیار خوب است اگر برنامه ریزی درست و طویلالمدت برای آن در نظر گرفته، از نظرات کارشناسی دقیق استفاده شود و افراد متبحر مسئول آن باشند تا با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت تجهیزات مورد نیاز تهیه شود.
رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در پایان گفت: باید با ظرفیتهای مردمی از جمله وقف دستهجمعی وارد حوزه درمان شده و باری از روی دوش مردمی که به سوی خط فقر حرکت میکنند، برداشته شود.
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