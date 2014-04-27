۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

کتاب‌های طنزآمیز کانون پرورش در«هندوانه به شرط عشق» به نمایش درمی‌آیند

موضوع نمایشگاه اردیبهشت کتابخانه‌ مرجع کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به کتاب‌های برگزیده و منتخب طنز کودک اختصاص یافته و عنوان آن «هندوانه بهخ شرط عشق» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با عنوان «هندوانه به شرط عشق» از اول اردیبهشت برپا شده تعداد 58 عنوان از کتاب‌های برگزیده و منتخب طنز کودک و نوجوان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش کتاب‌های«خانه پغورقاتی»، «ماشین لباسشویی ارواح»، «وام دماغ»، «جزیره بی تربیت‌ها»، «شوخی باکلمات»، « اکبر کاراته و آقایون کچل»، «هندوانه به شرط عشق»، «مرغ سوخاری برای جنازه» و «من،زن بابا ودماغ بابام» از جمله آثار طنزی است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا پایان اردیبهشت همه روزه به جز پنج‌شنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی از ساعت 8 تا 16  در کتاب‌خانه‌ی مرجع کانون واقع در خیابان شهید بهشتی- خیابان خالداسلامبولی شماره 26 پذیرای بازدیدکنندگان است.

هم‌چنین علاقه‌مندان می‌توانند از نمایشگاه آثار تصویرگری مرتضی زاهدی تصویرگر برجسته کتاب کودک که از 15 فروردین در همین کتابخانه برپا شده و تا پایان خرداد 93 ادامه دارد نیز بازدید کنند.

کتاب‌خانه مرجع کانون در هر ماه مجموعه‌ای از منابع کتاب‌خانه‌ای خود را به صورت ویژه و با موضوع‌های مختلف معرفی و در معرض دید علاقه‌مندان به حوزه‌ ادبیات کودک و نوجوان قرار می‌دهد.

کد مطلب 2279120

