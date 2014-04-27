به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با عنوان «هندوانه به شرط عشق» از اول اردیبهشت برپا شده تعداد 58 عنوان از کتابهای برگزیده و منتخب طنز کودک و نوجوان در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش کتابهای«خانه پغورقاتی»، «ماشین لباسشویی ارواح»، «وام دماغ»، «جزیره بی تربیتها»، «شوخی باکلمات»، « اکبر کاراته و آقایون کچل»، «هندوانه به شرط عشق»، «مرغ سوخاری برای جنازه» و «من،زن بابا ودماغ بابام» از جمله آثار طنزی است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا پایان اردیبهشت همه روزه به جز پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی از ساعت 8 تا 16 در کتابخانهی مرجع کانون واقع در خیابان شهید بهشتی- خیابان خالداسلامبولی شماره 26 پذیرای بازدیدکنندگان است.
همچنین علاقهمندان میتوانند از نمایشگاه آثار تصویرگری مرتضی زاهدی تصویرگر برجسته کتاب کودک که از 15 فروردین در همین کتابخانه برپا شده و تا پایان خرداد 93 ادامه دارد نیز بازدید کنند.
کتابخانه مرجع کانون در هر ماه مجموعهای از منابع کتابخانهای خود را به صورت ویژه و با موضوعهای مختلف معرفی و در معرض دید علاقهمندان به حوزه ادبیات کودک و نوجوان قرار میدهد.
