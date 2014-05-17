سفیر ایران در تمرین تیم ملی حضور پیدا کرد/ چهار بازیکن به اردو اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تيم ملی که خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی آماده می کنند، بعدازظهر شنبه آخرین تمرین خود را پيش از اولين دیدار تدارکاتی مقابل بلاروس انجام دادند. در تمرین يک ساعت و سی دقیقه ای امروز بازیکنان تيم ملی پس از گرم کردن با توپ به دو گروه سبز و قرمز تقسیم شدند و تمرینات تاکتيکی خود را زیر نظر کادر فنی انجام دادند. در پايان تمرین بازیکنان ارسال از جناحين، ضربات ايستگاهی و پنالتی را تمرين کردند.

تمرین امروز ملی پوشان، ميهمان ويژه ای داشت. تاجيک ، سفیر ایران در اتریش به همراه خانواده خود سرزده در محل اردوی تیم ملی در والتراسدورف حاضر شد و با بازیکنان تیم ملی دیدار کرد ضمن اینکه تعدادی از ایران مقیم اتریش و کشورهای دیگر در محل تمرین تيم ملی حاضر شدند و با بازیکنان و سرمربی تیم ملی عکس یادگاری گرفتند.

ایرانیان حاضر در تمرین تیم ملی پرچم مقدس کشورمان را بر روی خودروی خود نصب کرده بودند. همانطور که پیش از نیز اعلام شده بود صبح امروز سوشا مکانی، بختیار رحمانی، دانيال داوری و علیرضا جهانبخش نیز به اردوی تیم ملی ملحق شدند و امروز را استراحت کردند.