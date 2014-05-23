رقابت سالمی در تیم ملی فوتبال وجود دارد/ مسیر طولانی پیش رو داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بیت آشور درباره حضور در تیم باشگاهیاش و عملکردی که در این فصل برای باشگاه خود داشت، اظهار کرد: همه چیز طبق برنامه کادر فنی تیم پیش رفت و من برای تیمم 10 بازی را انجام دادم و تقریبا از زمان حضور در باشگاه در همه بازیها حضور داشتم.
وی افزود: اکنون در مرحله دیگری از وضعیت ورزشی خود هستم که باید روی تمرینات تیم ملی تمرکز داشته باشم و باید بهترین عملکرد را در زمان تمرینات خود به ثبت برسانم.
مدافع تیم ملی درباره وضعیت و نحوه تمرینات تیم ملی هم به سایت فدراسیون فوتبال، گفت: تاکنون تمرینات خیلی خوب بوده و رقابت سالمی که بین بازیکنان وجود دارد باعث شده تا تمرینات بسیار خوب برگزار شود. مسیر طولانی را پیش روی خود داریم و باید به مرز آمادگی برسم.
بیت آشور در خصوص بازیهای جام جهانی هم تاکید کرد: این بازیها مطمئنا جزو بزرگترین مسابقات دنیا است و به عنوان یک فرد آرزو دارم در جام جهانی باشم. پس باید از این فرصت استفاده کنم و در مقابل بهترینهای دنیا قرار بگیرم.
مدافع تیم ملی درباره انتظارش از رسانهها و مردم هم گفت: خوشحالم که در کنار تیم ملی هستم و همیشه سعی و تلاشم این بوده که در این مرحله حضور داشته و عملکرد خوبی داشته باشم. از مردم و رسانهها نیز تشکر میکنم که تیم ملی را حمایت می کنند. ضمن اینکه از کیروش هم تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من قرار داده تا در خدمت تیم ملی فوتبال باشم.
نظر شما