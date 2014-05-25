گیلان میزبان رقابتهای انتخابی دوندگان نیمه استقامت تیم ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که با هدف انتخاب ملی‌پوشان مواد نیمه استقامت برگزار می‌شود، 17 دونده از استان‌های چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، همدان، فارس، لرستان، تهران، کرمانشاه، اصفهان و ایلام، در مواد 800 متر، 1500 متر، 5000 متر و 3000 متر با مانع با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس اعلام کمیته فنی فدراسیون، دوندگان در صورت کسب حد نصاب‌های تعیین شده مجاز به حضور در اردوهای تیم ملی خواهند بود.

اسامی دعوت شدگان در مواد مختلف به شرح زیر است:



* 800 متر: امیر مرادی، مصطفی ابراهیمی، علی عالمی

* 1500 متر: مسلم نیادوست، علی فهیمی، احمد فرود، حسین کیهانی

* 5000 متر: محمد جواد صیادی، احمد فرود، محمدرضا ابوترابی، محمد جعفر مرادی، پژمان کرزه‌ای، شاهین یزدان

* 3000 متر با مانع: حسین کیهانی، بهزاد مصطفوی، محمد رضا ابوترابی، خلیل ناصری و جلیل ناصری



حد نصاب‌های تعیین شده از سوی کمیته فنی به شرح زیر است:



* 800 متر: 1 دقیقه و 48 ثانیه و 99 سانتیمتر.

* 1500 متر: 3 دقیقه و 46 ثانیه و 50 صدم ثانیه.

* 5000 متر: 13 دقیقه و 53 ثانیه و 40 صدم ثانیه.

* 3000 متر با مانع: 8 دقیقه و 49 ثانیه و 99 صدم ثانیه.



این رقابتها در ورزشگاه سردار جنگل در شهرستان رشت برگزار خواهد شد.