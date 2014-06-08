به گزارش خبرنگار مهر، عادل مزاری شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم نکوداشت استاد شیر محمد اسپندار که با حضور معاون سیاسی استاندار برگزار شد اظهار داشت: اصحاب فرهنگ و هنر استان در نظر دارند تا با حرکتی خودجوش با برگزاری مراسمی مستمر و به صورت ملی در پایتخت ایران نسبت به معرفی مفاخر و فرهنگ استان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا کنون چهره ناشایستی از این استان توسط رسانه‌ها منعکس شده است افزود: در این راستا رسانه ملی با پخش بیش از 120 ساعت برنامه در خصوص شرور منطقه عبدالمالک ریگی بیشترین سهم را در تخریب چهره استان داشته است.

وی افزود: از آنجا که بسیاری از مردم کشور شناخت اندکی از این استان داشته و از طرفی تلاش رسانه‌ها برای برجسته‌سازی نکات منفی همان شناخت اندک را نیز مخدوش ساخته است لذا برپایی مراسم فرهنگی و هنری به صورت ملی و با حضور مفاخر و همچنین هنرمندان استان می‌تواند تاثیر بسزایی در معرفی و به تصویر کشیدن سیمای استان در نزد اذهان عمومی داشته باشد.

مدیر مسئول هفته نامه صبح زاهدان بیان داشت: متاسفانه از سیستان و بلوچستان تنها امواج منفی صادر می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا حتی برخی از خیرانی که قصد داشتند در نقاط محروم نسبت به ساخت مدرسه اقدام کنند به دلیل احساس ناامنی از این امر سر باز زنند.

وی تجلیل از مقام استاد اسپندار را یک شروع مناسب برای معرفی سایر هنرمندان عنوان کرد و افزود: در نظر داریم تا علاوه بر برپایی مراسم نکوداشت برای این هنرمند در عرصه ملی با خریداری محل سکونت و وسایل استاد منزل ایشان را به خانه موسیقی تبدیل کنیم.

وی بیان داشت: ساخت و نصب تندیس استاد شیر محمد اسپندار در یکی از میادین شهرستان ایرانشهر نیز از دیگر برنامه های در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگارمهر، استاد شیرمحمد اسپندار نوازنده دونلی نام آوازه جهان در سال 1310 در شهر بمپوردراستان سیستان و بلوچستان دیده به جهان گشود.

وی از نوجوانی به نواختن نی علاقه زیادی داشت و از 10 سالگی فراگیری ساز "نل" را آغاز کرد و در سفری که به کراچی و سند داشت، دونلی یا جفت نی را نزد استاد خود "جمال شاه" که از دونلی زنان مشهور زمان خود بود فراگرفت.

اکنون استاد شیرمحمد اسپندار مشهورترین دو نلی نواز ایران و جهان است که اجراهای مختلف در جشنواره ها و فستیوال های بزرگ توانست وی را به‌عنوان یکی از نوازندگانی که سازی غیرمعمول را با توانایی غیرقابل وصف اجرا می کند،به جهانیان بشناساند.

وی موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از کشور فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران ‌است و تندیس وی در موزه تهران به یادگار گذاشته شده‌ است.