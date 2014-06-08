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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۳۱

عمران الزعبی:

مواضع "فابیوس" نشانه شکست طرح استعماری ضد سوریه است

مواضع "فابیوس" نشانه شکست طرح استعماری ضد سوریه است

وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهارات مغرضانه وزیر خارجه فرانسه علیه سوریه را نشانه شکست طرح استعماری ضد کشورش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، عمران الزعبی اعلام کرد: اظهارات لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نشانه دیگری برای شکست طرح استعماری ضد سوریه و منطقه و تاکیدی بر پیروزی اراده سوری هاست.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: این اظهارات بیانگر همسویی عمیق و گسترده با گروه های تروریستی در سوریه و نشانه سطح اخلاق و تناقض با ادبیات مواضع سیاسی و دیپلماتیک است.

شایان ذکر است که لوران فابیوس وزیر خارجه این که کشورش مانع از برگزاری انتخابات سوری های مقیم این کشور شده بود پس از پیروزی بشار اسد در انتخابات از روی خشم این انتخابات را مورد انتقاد قرار داد.

کد مطلب 2307254

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