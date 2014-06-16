مصطفی خرقه‌پوش تدوینگر سینمای ایران درباره آخرین فعالیت‌هایش در سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: این روزها مشغول تدوین فیلم «شهر موش‌ها 2» به کارگردانی مرضیه برومند هستم که تدوین این فیلم هم به زودی به پایان خواهد رسید.

او درباره بحث‌هایی که ممکن است مراحل فنی این فیلم طول بکشد و نتواند به اکران عید فطر برسد، بیان کرد: بخش تدوین این فیلم بر عهده من بوده که آن هم نهایی شده و در اختیار کارگردان و تهیه‌کننده‌ها قرار خواهد گرفت.

تدوینگر سینمای ایران درباره فعالیت های آینده‌اش بعد از اتمام تدوین فیلم «شهر موش‌ها 2» توضیح داد: پس از اتمام تدوین این فیلم، مونتاژ فیلم حسین مهکام با عنوان «آزادی مشروط» را آغاز خواهم کرد که این فیلم برای حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.

مصطفی خرقه‌پوش از تدوینگران سینمای ایران است که تاکنون فیلم های «لیلا»، «رییس»، «دوئل»، «ورود آقایان ممنوع» و ... را تدوین کرده است.

«آزادی مشروط» نخستین فیلم حسین مهکام در مقام کارگردان است.

داستان «آزادی مشروط» با مضمون اجتماعی روز و با محوریت توجه به زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی در جامعه است. شاهرخ فروتنیان، حسین پاکدل، علیرضا آقاخانی، علیرضا مظفری، محمد کارت، محمد علی کیانی، بهاران بنی احمدی، میثم غنی زاده از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.