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۲۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱:۲۶

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

سرمربی بلژیک: تاوان اشتباه در جام جهانی سنگین است

سرمربی بلژیک: تاوان اشتباه در جام جهانی سنگین است

مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی بلژیک که تیمش در نخستین دیدار رقابتهای جام جهانی 2014 بازی یک بر صفر باخته مقابل الجزایر را با پیروزی 2 بر یک عوض کرد گفت: تیم جوان من با روحیه فوق العاده به بازی برگشت و شکست را با پیروزی عوض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس سرمربی بلژیک در کنفرانس خبری بعد از بازی ضمن بیان مطلب فوق افزود: مقابل تیمی که فقط دفاع می کرد بازی سختی را پشت سرگذاشتیم. اشتباه کوچکی مرتکب شدیم اما در جام جهانی تاوان این اشتباهات را می دهید.

وی ادامه داد: باید در چنین بازی هایی صبور باشید و ما هم همین کار را کردیم. در نیمه دوم روحیه بسیار خوبی داشتیم و با وجود اینکه بازیکنانم سن کمی دارند اما توانستند با اعتماد به نفس به بازی برگردند.

ویلموتس در مورد بازی بعدی مقابل روسیه و شاگردان فابیو کاپلو گفت: تنها چیزی که مهم بود 3 امتیاز در بازی نخست بود، اکنون ریکاوری را انجام می دهیم و خود را برای بازی بعدی مقابل روسیه آماده می کنیم.

دیدار تیم های بلژیک و الجزایر در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه مینیرائو شهر بلوهوریزنته با نتیجه 2 بر یک به سود بلژیک به پایان رسید.

کد مطلب 2314121

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