سرمربی بلژیک: تاوان اشتباه در جام جهانی سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس سرمربی بلژیک در کنفرانس خبری بعد از بازی ضمن بیان مطلب فوق افزود: مقابل تیمی که فقط دفاع می کرد بازی سختی را پشت سرگذاشتیم. اشتباه کوچکی مرتکب شدیم اما در جام جهانی تاوان این اشتباهات را می دهید.

وی ادامه داد: باید در چنین بازی هایی صبور باشید و ما هم همین کار را کردیم. در نیمه دوم روحیه بسیار خوبی داشتیم و با وجود اینکه بازیکنانم سن کمی دارند اما توانستند با اعتماد به نفس به بازی برگردند.

ویلموتس در مورد بازی بعدی مقابل روسیه و شاگردان فابیو کاپلو گفت: تنها چیزی که مهم بود 3 امتیاز در بازی نخست بود، اکنون ریکاوری را انجام می دهیم و خود را برای بازی بعدی مقابل روسیه آماده می کنیم.

دیدار تیم های بلژیک و الجزایر در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه مینیرائو شهر بلوهوریزنته با نتیجه 2 بر یک به سود بلژیک به پایان رسید.