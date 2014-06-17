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۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۴۹

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

پودولسکی پیروزی آلمان مقابل پرتغال را به شوماخر تقدیم کرد

پودولسکی پیروزی آلمان مقابل پرتغال را به شوماخر تقدیم کرد

"لوکاس پودولسکی" پیروزی 4 بر صفر تیم ملی آلمان مقابل پرتغال را به راننده اسطوره‌ای فرمول یک جهان تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلمان موفق شد روز دوشنبه با نتیجه 4 بر صفر مقابل پرتغال در گروه G رقابتهای جام جهانی به برتری برسد.

"لوکاس پودولسکی" در پایان بازی این پیروزی پرگل را به "میشاییل شوماخر" تقدیم کرد. این راننده اسطوره ای روز گذشته پس از شش ماه قرار داشتن در حالت کما، از بیمارستان گرنوبل فرانسه مرخص شد.

بازیکن تیم فوتبال آرسنال انگلستان گفت: شوماخر دوست نزدیک من است و برای ما شنیدن خبر خارج شدن وی از حالت کما مهم است. او روز به روز بهتر می‌شود.

وی گفت: در پایان، این پیروزی به وی تعلق داشت. شومی دیوانه فوتبال است و شاید بازی را تماشا کرده باشد و نتیجه را بداند.

 

کد مطلب 2314035

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