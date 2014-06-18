سالانه 170 هزار تن محصولات دامی در ایلام تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح چهارشنبه در افتتاح پروژه کشاورزی ایلام اظهار داشت: در مجموع 336 هزار هکتار از مزارع استان دارای سطح زیرکشت است در حالی که 600 هزار هکتار از اراضی استان قابل کشت است.

بازدار افزود: 72 هزار هکتار از کل اراضی زیر کشت آبی است و مابقی دیم است.

وی بیان داشت: بیش از 2.5 میلیون واحد دامی در استان ایلام وجود دارد که 70 درصد دام سبک و مابقی دام سنگین هستند.

وی ادامه داد: در استان ایلام حدود دو برابر مصرف استان گوشت تولید می شود و هم اکنون 50 هزار تن گوشت مرغ در استان تولید می شود که در یک سال گذشته 10 هزار تن افزایش یافته و ظرفیت تولید مرغ معادل سه برابر مصرف استان است.

بازدار ادامه داد: در حوزه دام و طیور سالانه 170 هزار تن محصولات دامی در استان ایلام تولید می شود که معادل دو برابر مصرف استان است.

وی بیان داشت: در زمینه محصولات زراعی در یک سال گذشته 250 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان به زیر کشت محصولات زراعی و باغی رفته که 40 هزار هکتار گندم آبی و 60 هزار هکتار دیم بوده است.

وی تصریح کرد: 14 هزار هکتار به زیر کشت ذرت ، شش هزار هکتار زیرکشت کلزا رفته که در این زمینه تنوعی از انواع محصولات زراعی وجود دارد.

بازدار ادامه داد: سالانه 800 هزار تن تولید محصولات کشاورزی استان ایلام است که در سال گذشته 20 درصد افزایش تولید فقط در زمینه محصولات زراعی بوده است.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی ایجاد الگوی کشت است که برنامه خوبی به کشاورزان می دهیم و متناسب با الگوی کشت کاشت انجام دهد.



