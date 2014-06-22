به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با توجه به در پیش بودن بازی‌های آسیایی اینچئون و لزوم اعزام کاروان پاک به این دوره از بازی‌ها، از چند ماه پیش کنترل دوپینگ ورزشکاران رشته‌هایی که احتمال اعزام‌شان به کره‌جنوبی زیاد است را آغاز کرده است. بر این اساس ماموران این ستاد در قالب برنامه‌ای از پیش هماهنگ شده یا به صورت سر زده با حضور در محل تمرینات یا برگزاری مسابقات مختلف، از ورزشکارن رشته‌های مورد نظر نمونه‌گیری کردند.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این راستا طی دو ماه گذشته از 106 ورزشکار رشته‌های مختلف نمونه‌گیری به عمل آورده است. البته در این فاصله برخی از نمونه‌گیری‌ها بر اساس ماموریت فدراسیون بین‌المللی برخی رشته‌ها انجام شد. مانند ماموریتی که نادو از طرف فیلا برای گرفتن تست دوپینگ از کشتی‌گیران سه تیم برتر شرکت کننده در جام جهانی کشتی فرنگی تهران داشت.

در پایان این رقابت‍‎‌ها، هشت کشتی‌گیر هر یک از تیم‌های ایران، روسیه و آذربایجان که موفق به کسب عنوان‌های اول تا سوم شدند، تست دوپینگ دادند.

مسئولان نادوی ایران طبق روال همیشه به فاصله چند روز پس از انجام هر مرحله نمونه‎گیری از ورزشکاران رشته‌های مختلف، آنها را جهت آنالیز و اعلام نتیجه در اختیار آزمایشگاه کلن قرار داده است. بر این اساس طی دو ماه گذشته 107 تست دوپینگ مربوط به کنترل دوپینگ ورزشکاران آسیایی و 24 تست دوپینگ مربوط به مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی تهران به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شده اما هنوز نتیجه هیچ یک از آنها اعلام نشده است.

این در حالی است که معمولا سه تا چهار هفته پس از ارسال تست دوپینگ ورزشکاران به آزمایشگاه کلن، پزشکان این آزمایشگاه نتیجه آنالیزهای انجام شده بر روی آنها را اعلام می‌کنند اما اعلام نشدن نتیجه 130 تست دوپینگ ارسالی طی دو ماه گذشته، ابهاماتی را ایجاد کرده است. به خصوص اینکه در این مدت شایعه‌ای مبنی بر دوپینگ یکی از کشتی‌گیران شرکت کننده در جام جهانی تهران هم مطرح شده اما هنوز این شایعه به صورت رسمی تایید یا تکذیب نشده است.

اما دلیل تاخیر در اعلام نتایج نمونه‌گیری‌های ارسالی به آزمایشگاه کلن چیست؟ آیا این آزمایشگاه در همکاری با نادوی ایران به مشکل خورده و یا مسائل دیگر موجب این تاخیر شده است؟

پورکاظمی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال 2014 میلادی و بر اساس دستور العمل آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) آنالیز تست‌های دوپینگ به عمل آمده از ورزشکاران در کشورهای مختلف خیلی ریزتر و دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد طوریکه زیرگروه‌های هورمون‌های شناخته شده در آزمایش‌ها و مواد مصرفی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین هر یک از آزمایشگاه‌های آکردیته مانند آزمایشگاه کلن یک فایل برای هر ورزشکار دارد که نمونه‌گیری ارسالی را از طریق آن فایل مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه به دست آمده را با نتایج قبلی مقایسه کرده سپس اعلام رای می‌کند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: انجام این کارها پروسه بررسی و اعلام نتیجه تست‌های دوپینگ را طولانی‌تر و بیشتر از یک ماه می‌کند.

"یعنی مسائل دیگر موجب تاخیر در اعلام نتایج نمونه گیری‌ها طی یکی دو ماه گذشته نشده است؟ مسائلی مانند مشکلات مالی و پرداخت نشدن هزینه‌های آنالیز"؟، وی در پاسخ به این پرسش گفت: نه؛ هیچ مشکلی بین نادوی ایران و آزمایشگاه کلن آلمان نیست. همکاری بین این دو نهاد مانند گذشته بدون مشکل ادامه دارد. با همه اینها پیگیر هستیم تا هر چه زودتر نتیجه آزمایش‌های ارسالی را دریافت کنیم تا از وضعیت ورزشکاران مطلع شویم به خصوص در رابطه با کشتی.

پورکاظمی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "در کل هزینه هر یک از تست‌های دوپینگ به عمل آمده از ورزشکاران چقدر می‌شود"؟، گفت: نادو بر کنترل دوپینگ هر ورزشکار مبلغی حدود یک میلیون تومان هزینه می‌کند. این مبلغ تمام مراحل کنترل دوپینگ از نمونه‌گیری تا مدیریت نتایج را شامل می‌شود. البته خوشبختانه با انجام مدیریت‌های لازم تا کنون به مشکلی از بابت هزینه‌ها برخورد نکرده‌ایم.