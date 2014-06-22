به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی آیتاللهی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در خصوص دیدار تیم ملی ایران و آرژانتین، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از سالها از ایران، تیمی را دیدیم که ساختار تشکیلاتی مشخص داشت و بازی هدفمندی را ارائه کرد، تیمی منسجم که ساختارش معلوم بود و نمایش خوبی را به اجرا گذاشت. بازی شجاعانهای را از سوی بازیکنان شاهد بودیم که این بازی تحسین همگاران بر انگیخت.
وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو میکرد، در ادامه خاطرنشان کرد: همانطور که شاهد هستید، رسانههای داخلی و خارجی، مسئولان نظام و مردم نقطه توجهشان به بازی غیرتمندانه تیم ملی ایران بوده و این نشان میدهد تلاش بازیکنان بینتیجه نمانده است.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین افزود: اگر شرایط به نفعمان بود و داور این دیدار گذشت بیمورد در برخی از صحنههای بازی نمیکرد، تیم ایران پیروز میدان بود. به هر حال معتقدم این شکست هیچ چیزی از شایستگیها و بازی غیرتمندانه ملیپوشان کم نمیکند.
وی اضافه کرد: تیم ملی ایران هم اکنون دارای شخصیتی بزرگ است و با تشکیل ساختار تیمی منسجم، توانست تحسین همگان را بر انگیزد. پیام ریاست محترم جمهور، پرفسور سمیعی و شخصیتهای دیگر نشان دهنده بزرگی کار تیم ملی ایران بوده و صرفا از هر نتیجهای که در مسابقات بگیریم، به خود میبالیم.
آیتاللهی در ادامه یادآور شد: در واقع سرمایه گذاریهایی که روی این تیم انجام شد، نتیجه داد و توانستیم مقابل تیمی به میدان برویم و 90 دقیقه تلاش کنیم که از بازیکنان فوق ستاره بهره میبرد. حضور گسترده مردم بعد از بازی در خیابانها، نشان دهنده این است که تیم ملی بازی شایستهای را انجام داد. در واقع مردم بهترین قاضی برای ارزش گذاری به کاری که این دلاور مردان انجام دادند، هستند.
نظر شما