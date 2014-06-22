به گزارش خبرگزاری مهر، دیهگو آرماندو مارادونا که این روزها برای تماشای بازیهای جام جهانی 2014 در برزیل حضور دارد، از رفتار تبعیض آمیز فیفا بعد از بازی ایتالیا و کاستاریکا انتقاد کرد.
کاپیتان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 1994 آمریکا نسبت به دعوت هفت بازیکن تیم کاستاریکا برای تست دوپینگ به شدت انتقاد کرد و گفت: اگر برای کاستاریکا این کار را کردند پس چرا از ایتالیا هفت بازیکن را دعوت نکردند؟
وی افزود: دعوت از هفت بازیکن تیم کاستاریکا برای تست دوپینگ بیتوجهی به قوانین و بازیکنان است. این موضوع تازگی دارد. آنها قهرمان سه دوره جهان را با بازی خوب خود شکست دادند اما حضور کاستاریکا در بین تیمهای خوب جام برای فیفا خوب نیست چرا که اسپانسرها از این موضوع راضی نیستند.
مارادونا تاکید کرد: من خودم تست دوپینگ دادم. همه میدانند که بعد از بازی دو بازیکن از هر دو تیم برای تست دوپینگ میروند ولی آنها هفت بازیکن تیم کاستاریکا را برای دوپینگ فراخواندند و من از این موضوع به شدت رنج میبرم. من میتوانم در این باره حرف بزنم ولی آن هفت بازیکن هرگز!
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