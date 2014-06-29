اسکار تابارز: کلمبیا سرعت خود را به ما تحمیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکار تابارز پس از شکست 2 بر صفر تیمش برابر کلمبیا و باز ماندن از راه‌یابی به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی گفت: ما می‌دانستیم که کلمبیا حریفی خیلی خوب است. اول اینکه کلمبیا به خوبی قادر به اداره بازی است و دوم اینکه بازیکنانی دارد که با هماهنگی خوبی دارند و به یکدیگر کمک می‌کنند.

این مربی اضافه کرد: در نیمه نخست آنها سرعت خود را بر ما تحمیل کردند و ما روی اشتباه گل دریافت کردیم. پس از آن ما برای ایجاد تعادل ریسک کردیم ولی یک گل خارق‌العاده دیگر باعث شد که ما نتوانیم به بازی برگردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال اروگوئه همچنین گفت: با این حال من به این بازیکنان افتخار می‌کنم و همه آنها شخصیت بالای خود را به نمایش گذاشتند.

تیم ملی اروگوئه در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی به مصاف کلمبیا رفت که نتیجه را دو بر صفر واگذار کرد.