به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه پکرمن با اشاره به دیدار این تیم برابر اروگوئه در جام جهانی 2014 برزیل، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من میخواهیم این پیروزی را به تمام مردم کلمبیا تبریک بگویم چرا که ما سزاوار این پیروزی بودیم. ما برخی تغییرات را ایجاد کردیم چرا که میدانستیم حریف ما چقدر قدرتمند است.
وی افزود: این خیلی مهم است که بدانید حریفتان چقدر قدرتمند است اما چیزی که در کسب این برد مهم است، نیمه اول دیدار بود زمانی که کار برای ما خیلی سخت شده بود و توانستیم آن را مدیریت کنیم و به پیش برویم.
سرمربی تیم کلمبیا ضمن تمجید از عملکرد جیمز رودریگس گفت: این فوقالعاده است که بازیکنی مثل جیمز رودریگس را در ترکیب خود دارید و اعتماد به نفس او هم بعد از پیروزی در بازی قبلیمان بسیار بالا رفته بود.
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