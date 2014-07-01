به گزارش خبرنگار مهر، با اوج گیری مصرف برق در روزهای ابتدایی فصل تابستان ظرفیت تولید برق ایران هم از مجموعه نیروگاه‌های حرارتی، برقآبی و هسته ای افزایش یافته است.



آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نشان می دهد از ابتدای سال‌جاری تاکنون تولید برق ایران بیش از 7 درصد افزایش یافته به طوری‌که از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور 69 هزار و 505.2 گیگاوات ساعت در واحدهای حرارتی و چهارهزار و 534.6 گیگاوات ساعت در واحدهای برق‌آبی تولید شده است.



در این مدت، تولید نیروگاه‌های حرارتی درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته 7.5 درصد افزایش و تولید نیروگاه‌های برق‌آبی حدود 9.45 درصد رشد یافته است.



میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 75 هزار و 136 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 7.51 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.



همزمان با افزایش ظرفیت تولید برق در تمامی نیروگاه‌های کشور، در سه ماهه نخست سالجاری تولید برق در نیروگاه‌های برقآبی هم افزایش یافته است.



حسن اطاعتی مجری طرح بهره‌برداری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به افزایش 21 درصدی تولید برق نیروگاه‌های برقآبی در بهار سالجاری، گفت: تولید برق نیروگاه‌های اجرا شده در سه‌ ماهه نخست سال‌ جاری با افزایش 21 درصدی درمقایسه با زمان مشابه پارسال، از مرز یک‌هزار و 96 گیگاوات ساعت گذشت.



این مقام مسئول افزود: به‌دلیل افزایش نیاز به برق، میزان تولید نیروگاه‌های برق‌ آبی حوضه کارون بزرگ نسبت به برنامه تنظیم‌شده سالانه با توانیر از ابتدای سال‌جاری تاکنون 11 درصد افزایش داشته است.



وی اضافه کرد: تولید برق نیروگاه‌ها در سه‌ ماهه نخست سال گذشته، 910 گیگاوات ساعت بوده که این میزان در سه‌ماهه نخست سال‌جاری 21 درصد افزایش داشته است.



به‌گفته اطاعتی نیروگاه کارون معادل 51 درصد، گتوند 38 درصد و نیروگاه‌های شهید رجایی و لوارک در مجموع سه درصد تولید برق نیروگاه‌های شرکت توسعه منابع آب و نیرو را در سه ماه نخست امسال برعهده داشته‌اند.



مجری طرح بهره‌برداری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه که از ابتدای سال 93 وارد شبکه سراسری برق شده، تاکنون افزون‌ بر 908 هزار مگاوات ساعت (معادل هشت درصد) تولید برق داشته است.



این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با آغاز بازی‌های جام جهانی 2014 که اغلب در ساعت‌های پیک شب برگزار می‌شود، نقش نیروگاه‌های برق‌ آبی در تامین بار پیک برق سراسری بسیار مشهود و موثر است.