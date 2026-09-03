به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت روز پدافند هوایی با حضور امیر علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و جمعی دیگر از فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی کشور برگزار شد.

در این مراسم، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به ضرورت اداره کشور متناسب با شرایط جنگی، اظهار داشت: دو، سه هفته پیش در جلسه دولت، رئیس‌جمهور به من فرمودند که بخش اقتصاد کشور در حال جنگ است، اما جنگی اداره نمی‌شود و نیاز به اداره جنگی کشور وجود دارد تا بتواند از دارایی‌های خود به بهترین وجه استفاده کند.

وی افزود: ما دارایی‌های زیادی داریم. همین الان بانک مرکزی طلا و ارز دارد و موجودی داخل کشور قابل توجه است. در سال ۱۳۹۹ کشور با ۳۹ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار اداره شده است؛ یعنی این رقم تقریباً به اندازه اداره یک سال کشور است. در حال حاضر نیز ارز داخل کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار است که هشت میلیارد دلار آن بانکی و چهار میلیارد دلار آن غیربانکی است.

شهردار تهران ادامه داد: در بدبینانه‌ترین شرایط، بر اساس تحلیل اقتصادی و گزارشی که دارم، درآمد امسال کشور حدود ۴۹ میلیارد دلار و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط تا ۶۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این رقم غیر از آن ۳۶ میلیارد دلار ارزی است که به صورت طلا در بانک مرکزی وجود دارد. بنابراین معمولاً دست ما پر است.

ظرفیت‌های متعددی نیز در داخل کشور وجود دارد

زاکانی تصریح کرد: شرایط امروز به این معنا نیست که کشور همین الان محاصره شده و همه امکانات آن تمام شده است؛ کشور می‌تواند اداره شود و ظرفیت‌های متعددی نیز در داخل کشور وجود دارد که می‌توان بر مبنای آنها مشکلات مردم را حل کرد؛ از جمله مشکل مسکن.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: ما مسئولیتی در جنگ ۱۲ روزه برای بازسازی و نوسازی نداشتیم. بنیاد مسکن مسئول این کار بود، اما برای انجام آن پول می‌خواست و منابع مالی وجود نداشت. بعد ایده دیگری مطرح شد که آن هم امکان اجرا پیدا نکرد و کشور در این زمینه باقی مانده بود.

در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۸ هزار و ۵۲۰ واحد آسیب دید

شهردار تهران افزود: با جمعی از دوستان صحبت کردیم و گفتیم خودمان این مسئولیت را بر عهده بگیریم. ما در تهران این مسئولیت را پذیرفتیم. در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۸ هزار و ۵۲۰ واحد آسیب دیده بود. همین طرح را با همفکری دوستان تهیه کردیم و در شورا مطرح شد. روز یکشنبه طرح را در شورا مطرح کردیم، سه‌شنبه در مجلس درباره آن صحبت کردم و چهارشنبه رئیس‌جمهور گفتند ظهر به دفتر ایشان برویم و موضوع را جمع‌بندی کنیم.

زاکانی ادامه داد: بخشی از تعهدات خودمان را امروز به طور کامل انجام داده‌ایم. نسبت به املاک شخصی، از ۱۰۹ پلاک آسیب‌دیده، بخش عمده کار انجام شده است. آخرین گزارشی که داشتم، تنها شش پلاک باقی مانده بود که آن هم مربوط به پلاک‌هایی است که خود مردم با یکدیگر به توافق نرسیده‌اند.

وی اظهار داشت: درخواست کردیم دادستانی تفاهم لازم را انجام دهد تا ما بتوانیم کار ساخت را دنبال کنیم. در تهران ۹۳۰ هزار پلاک وجود دارد که تنها ۱۰۹ پلاک آن آسیب دیده بود. درباره برخی پلاک‌ها نیز برای حفظ صرفه و صلاح، پیشنهاد شد که به جای ساخت در همان محل، در نقطه دیگری احداث شود تا افراد بتوانند به آنجا منتقل شوند و زندگی خود را ادامه دهند.

شهردار تهران با بیان اینکه بسیاری از این اقدامات در نگاه عمومی دیده نمی‌شود، گفت: این مسائل شاید اصلاً دیده نشود و به حساب نیاید، اما یک ایده دنبال شد و در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز همین ایده به کل کشور ابلاغ شد که شهرداری‌ها از همین مسیر استفاده کنند.

زاکانی افزود: هنوز تعهدات بخش‌های مختلف کشور نسبت به جنگ ۱۲ روزه به طور کامل عملیاتی نشده بود که جنگ ۴۰ روزه نیز رخ داد و در این مرحله ۵۱ هزار و ۴۷۰ واحد آسیب دید. به لطف خدا، همان مسیر دنبال شد و پرونده‌ها به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد ساخت یک خانه را به صورت معمول دنبال کنیم، ممکن است دو سال طول بکشد و اتفاقی نیفتد، اما شرایط کشور این امکان را فراهم کرد که با یک تدبیر کوچک، کل این پرونده بسته شود.

شهردار تهران تصریح کرد: درخواست ما در این مرحله نیز این بود که آنچه تعهد شده، قابل انجام است و باید انجام شود. ما نباید مردم را گرو بگیریم. مسئولیت ما این است که همه دست به دست هم بدهیم، فکر کنیم و گره از زندگی مردم باز کنیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: راه این است که هر بخش تخصصی، مسئولیت بخش خودش را بپذیرد و در عین حال نگاه دیگری هم داشته باشد و به بخش‌های دیگر کمک کند. همه ما یکی هستیم. از نگاه مردم تفاوتی ندارد که یک فرد نماینده مجلس است، عضو دولت است یا در شهرداری فعالیت می‌کند؛ مردم می‌پرسند چه خدمتی انجام شده است.

کشور و اقتصاد کشور به مردم واگذار شود

وی گفت: باید برای معیشت مردم، مسکن مردم، سلامت مردم و امکانات مردم حرکت کنیم. کشور نیازمند یک راه و مسیر دیگری است. در طول ۴۷ سال گذشته، کارهایی که باید اتفاق می‌افتاد، آن‌گونه که باید در انقلاب محقق نشده است و آن مسئله این است که کشور و اقتصاد کشور به مردم واگذار شود.

شهردار تهران افزود: امروز مردم با مسائل اقتصادی مختلفی مواجه هستند؛ از جمله نقدینگی ۲۲ هزار و چند هزار میلیاردی و قیمت دلار که به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. باید به آنچه رهبر انقلاب طی ۳۷ سال بیان کرده‌اند و آن‌گونه که باید عملی نشده است، توجه کنیم. راه نجات کشور این است که در همین مسیر حرکت کنیم و بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نیروهای پدافند هوایی کشور، اظهار داشت: ما مدیون شما هستیم؛ امنیت در این کشور به لطف خدا، مرهون رشادت، شهادت و فداکاری شماست. شما افتخاری خلق می‌کنید و اقتداری برای جریان حق به جا خواهید گذاشت و به لطف الهی، آینده بسیار درخشانی را برای جامعه ما رقم خواهید زد.

وی ادامه داد: ما نیز با تمام توان خود را مهیا کرده‌ایم. البته مسئولیت امثال بنده در یک حوزه بسیار محدودتر از کاری است که شما انجام می‌دهید. کاری که شما انجام می‌دهید، کار بی‌نظیری است، اما ما هم تلاش می‌کنیم در جایگاه خود و با اندیشه و تفکر شما که مبتنی بر خداباوری و خودباوری و متکی بر ایمان به خدای بزرگ است، امور را پیش ببریم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: خداوند الطاف خود را شامل حال ما کرده و خواهد کرد. به لطف خدا، وعده الهی، وعده‌ای است که محقق می‌شود و پاره نمی‌شود. کاری که انجام می‌دهیم حتماً آثار خود را خواهد داشت.

زاکانی با اشاره به مشکلات موجود در کشور گفت: مشکلات فراوان است، اما راه جدی برای حل آنها وجود دارد؛ هرچند فرصت برای پرداختن به همه آنها نیست.

همه ما باید برای ایجاد امنیت گسترده، آبادانی فراوان و پیشرفت ویژه کشور تلاش کنیم

وی افزود: همه ما باید برای ایجاد امنیت گسترده، آبادانی فراوان و پیشرفت ویژه کشور تلاش کنیم. کشور ما به لطف الهی از این گردنه نیز عبور خواهد کرد، اما مسئله این است که ما در این مسیر چقدر بتوانیم از این فرصت برداشت کنیم.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از دیدار خود با امام خمینی(ره) گفت: یک‌بار خدمت امام عرض کردم که برای جبهه توبه می‌کنم. ایشان سؤال کردند یعنی چه؟ عرض کردم که چرا هرچقدر می‌توانستم، بیشتر نبودم و هرچقدر بودم، بهتر کار نکردم. توبه می‌کنم که در آینده بیشتر کار کنم.

زاکانی اظهار داشت: امیدواریم ان‌شاءالله این نسبتی که شامل حال ما شده، روزبه‌روز توسعه پیدا کند. از خداوند می‌خواهیم این روز را نزدیک کند و با دستان مبارک امام، ان‌شاءالله ببینیم که این پرچم به دست صاحب حقیقی‌اش برسد.

وی در پایان گفت: ما در این مسیر مدیون عزت و بزرگی شما هستیم و امیدواریم بتوانیم همان مسیر شهدا را ادامه دهیم و ان‌شاءالله در این مسیر حرکت کنیم.

در پایان این مراسم، با اهدای هدایایی از خانواده برخی شهدای پدافند هوایی کشور تقدیر و تجلیل به عمل آمد.