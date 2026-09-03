آیت الله معصومی: حمله به مراسم عروسی نشانه خباثت و جنایت دشمنان است

آیت‌الله سیدمحمدعلی معصومی استاد برجسته اخلاق حوزه‌های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای در گذشته میان رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، اما آمریکایی‌ها بار دیگر بدعهدی کردند و آن تفاهم‌نامه را نادیده گرفتند.

وی افزود: آمریکا شیطان بزرگ است و با شیطان نمی‌توان مذاکره کرد و بر سر یک میز نشست؛ هر زمان که تجربه مذاکره با آمریکا را داشته‌ایم، شاهد بدعهدی و ضربه از پشت بوده‌ایم.

آیت‌الله معصومی با اشاره به حمله آمریکا به مراسم عروسی مردم در کوهستک، بیان کرد: اینکه مراسم عروسی مردم عزیز ما در کوهستک به عزا تبدیل می‌شود، نشانه خباثت و جنایت دشمنان و موجودات شیطان‌صفت است.

وی ادامه داد: آمریکا نمی‌خواهد شکست خود را بپذیرد و تلاش می‌کند به هر شکل ممکن از این مهلکه خارج شود تا بار دیگر خود را تقویت کرده و به دنبال سلطه بر کشورهای منطقه باشد، اما این دوران به پایان رسیده است و آمریکا دیگر نخواهد توانست بر کشورهای این منطقه تسلط پیدا کند.

استاد برجسته اخلاق حوزه‌های علمیه با تمجید از توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: به حول و قوه الهی، قدرت نظامی ایران به جایی رسیده است که توانستیم در کوتاه‌ترین زمان به ددمنشی‌های دشمن پاسخ دهیم و اهدافی را مورد اصابت قرار دهیم که آنها تصور نمی‌کردند قابل دسترسی باشد.

وی افزود: دشمنان خود مشاهده کردند که قدرت ایران چقدر است و امروز توانمندی نیروهای مسلح کشورمان در حوزه‌های مختلف افزایش یافته است.

آیت‌الله معصومی با اشاره به حمایت مردم از نظام و ولایت تصریح کرد: همه ما باید از ملتی که با وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای مختلف همچنان ایستادگی و تاب‌آوری می‌کند، قدردانی کنیم. این ملت پشتیبان ولایت و مسئولانی است که در برابر دشمن می‌ایستند و مقاومت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ملت ایران از جنگ روانی آمریکا هراسی ندارد، گفت: مردم ایران ملتی قدرتمند و با بصیرت هستند و با تمام توان در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

استاد برجسته اخلاق حوزه‌های علمیه همچنین با اشاره به جایگاه مقاومت و قدرت دفاعی کشور اظهار کرد: اگر قدرت نظامی و نیروهای مسلح را نداشتیم، امروز باید ذلت خود را می‌دیدیم. ما دست‌بوس نیروهای مسلح، از سپاه و ارتش تا نیروهای انتظامی هستیم؛ چراکه این عزیزان با وجود همه مشکلات ایستادگی می‌کنند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های موشکی کشور افزود: موشک‌های جدید جمهوری اسلامی ایران از سرعت و دقت بالاتری برخوردار هستند و توانمندی نقطه‌زنی و قابلیت‌های آنها نیز ارتقا یافته است و باید قدردان نیروهای مسلح باشیم.

آیت‌الله معصومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند شکل‌گیری نهضت اسلامی گفت: خدای متعال ملت ایران را از سال ۱۳۴۲ و حتی پیش از آن برای چنین روزهایی آماده کرده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های امام شهید در دوران جوانی افزود: هنگامی که زلزله فردوس رخ داد و خسارت‌های فراوانی به مردم وارد شد، امام خمینی(ره) که در آن زمان ۲۹ سال داشتند، جمعی از طلاب را از مشهد به منطقه بردند تا به مردم رسیدگی کنند. این موضوع نشان می‌دهد که خداوند متعال از همان سال‌های نخست، ایشان را برای رساندن ایران اسلامی به جایگاه امروز آماده کرده بود.

استاد برجسته اخلاق حوزه‌های علمیه با اشاره به نقش رهبری در تداوم مسیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: وقتی به اقدامات و دستاوردهای رهبر شهیدمان نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که وجود ایشان خود یک امداد غیبی از ناحیه خداوند متعال بود.

وی ادامه داد: امروز دل‌های مردم همچنان از جنایات دشمن آزرده است و انگیزه انتقام شدید از دشمن در دل‌ها وجود دارد.

آیت‌الله معصومی با اشاره به استمرار روحیه مردم پس از گذشت ماه‌ها از حوادث اخیر گفت: با گذشت شش ماه، همچنان همان شور و اشتیاق در دل قاطبه مردم وجود دارد و ما شاکر این نعمت بزرگ الهی هستیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم خداوند متعال همه ما را در مسیر حق و مقاومت ثابت‌قدم بدارد و شاهد رسیدن به قله تمدن اسلامی باشیم.