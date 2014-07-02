داعش یک کودک 6 ساله را 60 ضربه شلاق زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع محلی در استان صلاح الدین شب گذشته اعلام کرد که تروریست های داعش یک کودک 6 ساله را شلاق زدند.

این کودک به این دلیل که کلمه داعش را بر زبان آورده بود هدف 60 ضربه شلاق قرار گرفت. تروریست های داعش از زمان اشغال برخی مناطق عراق از 20 خرداد تاکنون خطاب به مردم این مناطق دستور دادند بر زبان آوردن کلمه داعش جرم تلقی می شود و همه باید اسم کامل آن یعنی دولت اسلامی عراق و شام را بر زبان بیاورند. داعش مخفف کلمه دولت اسلامی عراق و شام است.

این کودک در حال بازی در مقابل منزل خود در روستای "عین حیاوی" در شمال استان صلاح الدین بود و با مشاهده خودروی تروریست های داعش کلمه داعش را بر زبان آورد و همین اقدام منجر به شلاق خوردن وی شد. این کودک هم اکنون برای مداوا در بیمارستان بسر می برد.