به گزارش خبرگزاری مهر، نگارش فیلمنامه این مجموعه تلویزیونی که اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد، همزمان شروع شده است. عزیز علیزاده تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی درباره روند تولید این سریال گفت: تعدادی از بازیگران این مجموعه انتخاب شده است و مابقی در طول روند تولید مجموعه به پروژه اضافه خواهد شد.

علیزاده با اشاره به اسامی بازیگران این مجموعه اضافه کرد: تاکنون حضور امیر حسین رستمی، بهاره افشاری، روناک یونسی، رضا توکلی، آتش تقی پور، زویا امامی، مانی نوری و مهران ضیغمی در این سریال قطعی شده است.

وی افزود: این سریال درباره قباد است که در رویاها و توهمات خودش زندگی می‌کند و آرزو دارد که یک شبه ره صد ساله را برود و به ستاره‌ای مشهور تبدیل شود، بنا براین تصمیم می‌گیرد که وارد دنیای فوتبال شود اما پس از پیوستنش به یک تیم لیگ برتر...

سایر عوامل تولید این مجموعه تلویزیونی عبارت از محمد افزری: مدیر تصویربرداری، مدیر صدابرداری: مهدی آزادی، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مجری طرح: محمد مناجاتی، مدیر تولید: نعمت الله یمنی، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، طراح چهره پردازی : نوید فرح مرزی.