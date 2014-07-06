افزایش تغییر کاربری زمین های کشاورزی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی ظهر امروز یکشنبه در شورای نظارت بر دستگاه های اجرایی استان خوزستان که به منظور بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در استان برگزار شد، عنوان کرد: بیش از یک میلیارد نفر در دنیا از گرسنگی رنج می برند و بیش از دو میلیارد نفر نیز دچار بیماری سوءتغذیه هستند.



وی با بیان اینکه جمعیت جهان به صورت تصاعدی در حال افزایش است، گفت: تغییر الگوی مصرف، نوسان تولید محصولات کشاورزی و استفاده از این محصولات در سایر مصارف از جمله چالش های پیش روی بخش تولید محصولات کشاورزی در استان خوزستان است.



چنگلوایی فرسایش و تخریب خاک، اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهر نشینی را از جمله دلایل کاهش اراضی کشاورزی در استان خوزستان برشمرد و اظهار کرد: اراضی کشاورزی سرمایه های ملی ما هستند و متاسفانه در این زمان که با افزایش جمعیت نیاز به محصولات کشاورزی بیشتر احساس می شود تغییر کاربری زمین های زراعی افزایش پیدا کرده است.



وی تصریح کرد: از سال 74 که قانون تغییر کاربری زمین های زراعی تصویب شد تاکنون 30 هزار پرونده تخلف در این زمینه در مراکز قضایی موجود است.



رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان با اشاره به اینکه سالانه به دلیل تغیر کاربری های غیر مجاز، شش هزار میلیارد به کشور ضرر و زیان وارد می شود، گفت: مهاجرت پذیری، سودجویی، عدم همکاری دستگاه های در راستای ساخت و ساز غیر مجاز از جمله عوامل تشدید کننده تغییر کاربری زمین های زراعی است.



چنگلوایی کاهش میزان تولید، اشتغال و سرانه فضای سبز و افزایش تصاعدی پرونده های قضایی را از جمله تبغات ناشی از کاربری های غیر مجاز اراضی زراعی و باغی دانست و افزود: صدور پروانه های ساختمانی و واگذاری انشعابات آب و برق به وسیله شهرداری ها، اطاله رسیدگی به پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز و عدم تناسب حکم صادره با مجازات تعیین شده به منظور بازدارندگی را از جمله چالش های پیش رو در زمینه حفظ کاربری زمین های کشاورزی عنوان کرد و افزود: باید هر گونه افزایش حریم و محدوه شهر ها منوط به رعایت اصل حفظ کاربری اراضی کشاورزی صورت بگیرد.

