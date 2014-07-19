جرج کلونی سراغ مافیای مواد رفت/ همکاری با نویسنده «آناتومی گِری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، دبورا کان که مدت زیادی به عنوان نویسنده و تهیهکننده مشاور در سریال «Grey's Anatomy» محصول شبکه ایبیسی فعالیت میکرد، به عنوان نویسنده فیلمنامه فیلم جدید «کورونادو های» محصول کلمبیا پیکچرز انتخاب شده است.
جرج کلونی و گرنت هسلاف از طریق کمپانی تهیه خودشان یعنی اسموکهاوس با همکاری دیوید کلاوانز مسئولیت تهیهکنندگی این فیلم را بر عهده خواهند داشت.
فیلم «کورونادو های» بر اساس مقالهای از جاشوآ بیرمن ساخته خواهد شد و او همان نویسندهای است که مقالهاش برای مجله وایرد مبنای ساخت فیلم برنده جایزه اسکار «آرگو» شد (که کلونی و هسلاف به همراه بن افلک آن را تهیه کردند).
مقاله بیرمن درباره کورونادو كه اولین بار در آتاویست به چاپ رسید، داستان یک معلم هیپی را تعریف میکند که در شهر ساحلی خوابآلود کورونادوی کالیفرنیا زندگی میکند. این معلم همراه چند نفر از دانشآموزان دبیرستانش تصمیم میگیرد با شنا کردن و استفاده از تخته اسکی از مکزیک ماریجوانا وارد کشور کند. از همین شروع ساده، یکی از بزرگترین امپراتوریهای مواد مخدر دهه 1970 به وجود آمد که در نهایت توسط سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده سرنگون شد.
کان مسیر حرفهای فیلمنامه نویسی خود را به عنوان یکی از نویسندههای «وست وینگ» شروع کرد و حتی موفق به دریافت یک جایزه دبلیوجیای نیز شد. او همچنین مسئولیت نوشتن یکی از بازنویسیهای «بیش از حد بزرگ برای شکست» را برای شبکه اچبیاو و کرتیس هانسون کارگردان بر عهده داشت.
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