مو يان از برگزاري جام جهاني در چين حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شانگهاي ديلي، برنده جايزه ادبي نوبل از چين گفت ميزباني جام جهاني فوتبال مي تواند به ارتقاي سطح فوتبال در كشوري كه پرجمعيت ترين كشور جهان است، كمك كند .

مو يان گفت: ميزباني جام جهاني فوتبال خوب است حتي اگر اين كار دشوار به نظر برسد. اما اين مساله به چين امكان مي دهد تا واقعا به بالابردن سطح فوتبال در كشور كمك كند.

مو يان 59 ساله كه جايزه ادبي نوبل را سال 2012 از آن خودش كرد، براي ديدار فينال جام جهاني و تماشاي بازي آلمان و آرژانتين به برزيل سفركرده است.

مو يان كه در خانواده اي كشاورز رشد كرده گفت مثل بسياري از چيني‌هاي آن زمان، تنيس روي ميز را از زماني كه در مدرسه ابتدايي بود، دوست داشت. او گفت تا سال هاي 1980 هيچوقت فوتبال نديده بود و تنها زماني كه در دانشگاه پكن به تحصيل پرداخت با فوتبال آشنا شد.

او گفت: يك همشاگري به اسم هونگ فنگ داشتم كه اكنون يك نويسنده شناخته شده است. او هر روز فوتبال بازي مي كرد. بعضي وقت ها او از همه بچه هاي كلاس مي خواست تا به وي ملحق شويم. ما به دو تيم تقسيم مي‌شديم و از آنجا كه من هيچوقت فوتبال بازي نكرده بودم، هميشه دروازه بان بودم.

او گفت در عمل ما هيچوقت گل نخورديم.

با اين حال در سال هايي كه مو يان به شهرت جهاني دست يافته، وقتي گفته است كه طرفدار فوتبال است، هيچكس حرف او را باور نمي‌كند.

او گفت: همه فكر مي كنند من شوخي مي‌كنم. 30 سال پيش مردم چین فوتبال را چيزي مي‌دانستند كه با كشورشان خيلي فاصله داشت. من حتي نمي دانستم كه چين يك تيم ملي دارد.

مو يان با جذاب خواندن فوتبال گفت اين ورزش خيلي فيزيكي است و نشان دهنده سلامت و قدرت ورزشکار است، اما آنچه بيشتر از هر چيزي مرا به فوتبال جلب مي كند مهارت هاي دريبل زدن است و روح مبارزه جمعي كه در اين ورزش وجود دارد.

خالق «ذرت سرخ» گفت از شنيدن نتيجه بازي برزيل آلمان با نتيجه يك بر هفت شگفت زده شده و دليل اين را از دست دادن دو بازیكن كليدي يعني نيمار و سيلوا مي‌داند. او گفت انتظار داشت آنها برنده نشوند، اما تصور نمي كرد با اين نتيجه شكست بخوردند.

اين نويسنده شيفته فوتبال افزود: اما فوتبال هميشه سرشار از شگفتي است ، ورزشي زيباست و به همين دليل مردم عاشق آن هستند.