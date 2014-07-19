سید جلال حسینی به طور رسمی به الاهلی قطر پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه الاهلی قطر، حسینی 32 ساله که پس از جواد نکونام با 80 بازی ملی رکورددار بازی ملی در تیم ملی فوتبال ایران است به زودی برای انجام آزمایش‎های پزشکی راهی قطر خواهد شد.

طبق اعلام سایت باشگاه الاهلی، جلال حسینی برای نخستین بار در بازی های آسیایی 2006 قطر در تیم زیر 23 سال ایران خوش درخشید و با این تیم به مدال برنز رقابتها هم دست پیدا کرد.

نخستین بازی ملی جلال حسینی هم به سال 2007 مقابل بلاروس بازمی گردد و از آن زمان این مدافع همواره به عنوان بازیکنی کلیدی برای تیم ملی ایران بوده است.

سید جلال حسینی به همراه سایپا و سپاهان چهار بار به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر ایران رسیده است.