رونمایی از پرچم جدید رژیم صهیونیستی!

روزنامه اماراتی الاتحاد امروز در کاریکاتوری به جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه اشاره دارد. کاریکاتوریست عرب بدر واقع برای نشان دادن جلوه ای از این جنایات پرچم رژیم صهیونیستی را تغییر فرم داده است.

حکومتهایی که وجدان انسانی ندارند!

روزنامه سعودی الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به موضع کشورهایی که در قبال جنگ غزه سکوت کرده اند اشاره کرده است. بر این اساس، کشورهایی که در قبال غزه سکوت کرده اند در واقع وجدان انسانی خود را از دست داده اند.

و اسرائیل همچنان حق دفاع از خودش را دارد؛ بدون شرح

روزنامه سعودی الوطن

افشای وظیفه سازمان ملل در جنگ غزه!

روزنامه سعودی الوطن