  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰:۲۲

پیشنهاد اروپایی برای سنگربان تیم ملی؛

علیرضا حقیقی در آستانه پیوستن به تیم فوتبال پنافیل

علیرضا حقیقی در آستانه پیوستن به تیم فوتبال پنافیل

سنگربان تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی مورد توجه مسئولان باشگاه پنافیل قرار گرفته و گفته می شود به زودی به این تیم خواهد پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی با پیشنهادی از سوی باشگاه پرتغالی پنافیل روبرو شده است.

پنافیل که به تازگی به دسته اول لیگ پرتغال صعود کرده به دنبال جذب یک دروازه بان و یک مدافع راست است که در پست دروازه بان علیرضا حقیقی را مورد نظر دارد.

گفته می شود این باشگاه پرتغالی در حال انجام مذاکرات نهایی با حقیقی است و به زودی رسما جذب دروازه بان ملی پوش ایران را اعلام خواهد کرد.

حقیقی که اکنون عضو باشگاه روبین کازان روسیه است فصل گذشته را به صورت قرضی در باشگاه دسته دومی اسپورتینگ کوویلیا در پرتغال گذراند و 14 بار هم برای این تیم به میدان رفت.

با توجه به عملکرد نسبتا خوب حقیقی در سه دیدار ایران در جام جهانی 2014 برزیل انتظار می رفت او بتواند به یک تیم دسته اولی ترانسفر شود.

کد خبر 2339721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها