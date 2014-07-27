علیرضا حقیقی در آستانه پیوستن به تیم فوتبال پنافیل

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی با پیشنهادی از سوی باشگاه پرتغالی پنافیل روبرو شده است.

پنافیل که به تازگی به دسته اول لیگ پرتغال صعود کرده به دنبال جذب یک دروازه بان و یک مدافع راست است که در پست دروازه بان علیرضا حقیقی را مورد نظر دارد.

گفته می شود این باشگاه پرتغالی در حال انجام مذاکرات نهایی با حقیقی است و به زودی رسما جذب دروازه بان ملی پوش ایران را اعلام خواهد کرد.

حقیقی که اکنون عضو باشگاه روبین کازان روسیه است فصل گذشته را به صورت قرضی در باشگاه دسته دومی اسپورتینگ کوویلیا در پرتغال گذراند و 14 بار هم برای این تیم به میدان رفت.

با توجه به عملکرد نسبتا خوب حقیقی در سه دیدار ایران در جام جهانی 2014 برزیل انتظار می رفت او بتواند به یک تیم دسته اولی ترانسفر شود.