به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، دن گاسپار پس از تمرین روز شنبه تیم ملی در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس کمپ کورینتیانس ضمن بیان این مطلب افزود: همه تیم برای دیدار با نیجریه آماده هستند و امیدوارم بتوانیم روز 26 خرداد برابر این تیم ارائه گر یک نمایش خوب و تماشاگر پسند باشیم.

وی افزود: خیلی خوشحالم که اعلام کنم تمامی بازیکنان در سلامت کامل بسر می برند و امیدوارم بتوانند در جام جهانی باعث خوشحالی مردم ایران شوند. شرایط ما خیلی خوب است و مردم می توانند منتظر یک سورپرایز باشند.

مربی دروازه بانان تیم ملی فوتبال ایران در مورد اینکه کدام یک از دروازه بانان در دیدار برابر نیجریه به میدان خواهند رفت گفت: ما سه دروازه بان فوق العاده داریم که هر کدام نماینده دروازه بانان فوتبال ایران هستند. اطمینان کامل به هر سه نفر داریم و مطمئن هستیم که هر کدام درون دروازه قرار بگیرند به بهترین شکل ممکن از دروازه ایران دفاع خواهند کرد و تصمیم در مورد دروازه بان تیم ملی همان روز دیدار با نیجریه گرفته خواهد شد.

گاسپار در پاسخ به این پرسش که تیم ملی نیجریه برنامه های خاصی در مورد بحث های روانی دیدار با ایران دارد آیا سرمربی تیم ملی ایران هم چنین برنامه هایی دارد گفت: من هیچ توضیحی در این مورد ندارم!

وی افزود: هدف ما این است که بتوانیم فوتبال خوب و زیبایی را به نمایش بگذاریم. ما احتمال تیمی هستیم که از شناخته شدن، ناشناخته ترین هستیم. پس می توانیم بگوییم تیم ملی ایران تیم رمز آلود این گروه است! اما می توانم به شما ضمانت بدهم که بعد از دیدار با نیجریه جهان به فوتبال ما احترام خواهد گذاشت. سه امتیاز این دیدار برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کی روش عنوان کرده اگر قراردادش در طول جام جهانی تمدید نشود دیگر در تیم ملی ایران نخواهد ماند گفت: هیچ صحبتی در این مورد ندارم.

گاسپار در مورد آشنایی اش با تیم ملی فوتبال نیجریه گفت: ما احترام زیادی برای این تیم و بازیکنان نیجریه قائل هستیم. آنها از نظر تکنیکی در سطح بالایی برخوردارند و از نظر انفجاری بسیار قدرتمند هستند. ما احترام قائلیم برای این تیم اما این اطمینان را هم داریم که با آمادگی کامل به مصاف نیجریه خواهیم رفت. سعی می کنیم از نظر تیمی عملکرد خوبی داشته باشیم. آنها نشان داده اند که می توانند در هر لحظه از بازی عملکرد خوبی داشته باشند. ما باید در تک تک ثانیه های بازی هوشیار باشیم.