نفرات برتر هرمزگان در رقابتهای انتخابی نوجوانان ووشو قهرمانی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات انتخابی ووشو استان هرمزگان تحت عنوان جام رمضان به مناسبت روز جهانی قدس با حضور پنجاه ورزشکار از تیم های بندرعباس الف، بندرعباس ب، میناب، رودان، سیریک، حاجی آباد، قشم و بنرلنگه، پنج شنبه شب گذشته بعد از صرف افطار در محل خانه ووشو برگزار شد.

در اوزان 28-کیلوگرم مهدی عسکری از رودان اول، حمیدرضا شهدادی از میناب دوم، فواد نژاد عیدی از بندرعباس ب و عبدالمجید ملاحی از سیریک سوم مشترک، 31- کیلوگرم روح الله رحمانی از بندر عباس ب اول، مهدی هرمزی از سیریک دوم، پارسا علی آبادی از میناب و علیرضا رحیمی از بندرلنگه سوم مشترک، 34- کیلوگرم امیرحسین صباغ از بندرعباس الف اول، علی نظری از رودان دوم، احمدرضا کارجویی از بندر عباس ب ومحمد مهدی عباس پور از حاجی آباد سوم مشترک، 37- کیلوگرم عیسی آرسیون از بندرعباس الف اول، امیر حسین دادخدایی از میناب دوم، محمد سلمانی از بندرلنگه و رضا قاسمی از قشم سوم مشترک شدند.

در 40 کیلوگرم شهاب مرادی از رودان اول ، دانیال رئیسی ازسیریک دوم ،علیرضا صمدی از حاجی آباد و امیر محمد چرزه از بندر عباس ب سوم مشترک، 43- کیلوگرم امیر حسین ذاکری از بندر عباس الف اول، مهدی فولادی از سیریک دوم، محمد بهادری از میناب و علی اکبر صمدی حاجی آباد سوم مشترک شدند.

در 46 کیلوگرم محمد فخری از بندر عباس الف اول، فلکناز قلندری از سیریک دوم، علی مرادی از قشم و محمد کریمی از بندرعباس ب سوم مشترک، 49- کیلوگرم رضا غفاری از بندر عباس ب اول، امیر ورنوس از بنر عباس الف دوم، علی دریا نورد از سیریک و ماجد احمد نژاد از رودان سوم مشترک شدند.

در 56 کیلوگرم علی رضا نجفی از رودان اول، محمد امین بلاج از میناب دوم، علی قلندری از بندرلنگه و ابراهیم رگبار از بندرعباس ب سوم مشترک شدند.

رقابتهای قهرمانی کشور نوجوانان در بخش ساندا در تاریخ 14و15شهریور ماه سال جاری در شهرستان کرج برگزار می شود و نفرات برتر پس از حضور در اردوی آماده سازی تیم منتخب استان به به این مسابقات اعزام میشود.